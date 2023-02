Puente Grande en la mira: acusan violación de varias custodias dentro de la prisión

Una organización de policías se manifestó esta mañana en las puertas del centro penitenciario de Puente Grande, en Jalisco, para denunciar la presunta violación de tres custodias en el Centro de Readaptación Social, quienes habrían sido atacadas por internos el viernes por la noche. Otros reportes señalan que no fueron tres, sino cuatro las trabajadoras atacadas.

Según la denuncia, personal del mismo centro carcelario permitió el ingreso de los internos a una zona restringida, una torre de vigilancia, sitio donde ocurrió el ataque sexual contra las tres uniformadas.

Hay señalamientos directos contra supervisores de ese turno, quienes presuntamente se encontraban alcoholizados y drogados y permitieron la entrada de los internos a esta zona de acceso controlado. Las tres custodias habrían sido convocadas por sus superiores a este espacio para que los reos las atacaran.

Autoridades afirman que hay una investigación abierta, pero de momento no se cuentan sobre mayores evidencias del hecho. (Fernando Carranza Garcia.)

“El comandante, el supervisor y el jefe de turno, se alcoholizaron y se drogaron permitiendo estos abusos”, expresó uno de los manifestantes.

El grupo conformado por aproximadamente 20 personas se instaló en el crucero de la Carretera Libre a Zapotlanejo y el ingreso a Puente Grande, donde estuvieron mostrando sus pancartas y haciendo los señalamientos sobre el incidente del fin de semana.

Los manifestantes demandan la destitución de directivos de este centro carcelario, pues afirman esta situación ocurrió antes, pero no se denunció.

“El día 10 de febrero violaron a cuatro compañeras custodias dentro de su área laboral, donde los supervisores y directores de la penal, permitieron esto (…) nuestro propio sistema de seguridad no puede garantizar el bienestar a las mujeres que forman parte de este sistema”, expresó Juan Manuel Mercado Gómez, presidente de la Organización Nacional de los Derechos Humanos y Laborales de los Policías de México.

Responde la autoridad a los señalamientos

Funcionarios respondieron a los señalamientos y acusan que no se ha presentado una denuncia formal por este evento. Los manifestantes señalaron que esto no ha ocurrido porque las afectadas fueron amenazadas por los internos y sus superiores.

La Dirección General de Prevención y Readaptación Social (DIGPRES) informó la apertura de una investigación interna luego de darse a conocer estos presuntos hechos de abuso sexual.

En entrevista radiofónica con el periodista José Luis Escamilla, el titular de la DIGPRES, José Antonio Pérez Juárez, afirmó que no han encontrado elementos que acrediten el incidente: “Mira José Luis la verdad es que para nosotros es un hecho intrascendente porque no hay ninguna ofendida. Ya nuestras áreas de recursos humanos, sicología y trabajo social tuvieron plática con todo el grupo que estuvo de guardia viernes para amanecer sábado y no hubo ninguna queja ni inconformidad, mucho menos molestia de alguna compañera custodia”.