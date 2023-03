Mujeres pugnan porque notarias de Jalisco dejen de ser el Club de Tobby

El debate de la paridad de género llegó al notariado de Jalisco. Esta semana, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá un juicio de amparo tramitado por una mujer que en el año 2018 acusó que en la entrega de notarías en Jalisco no se analizó bajo la perspectiva de género.

De momento, el proyecto que votará la Corte presentado por el ministro Luis María Aguilar argumenta que no existen elementos que sostengan el amparo y pugna por el sobreseimiento del recurso. Pese a ello, pone sobre la mesa el debate que la representación de las mujeres no es equitativa en diferentes cargos y dicha desigualdad se manifiesta también en el notariado de Jalisco.

Según datos del Colegio de Notarios, de 282 titulares de notarías, 257 son hombres (91%) y 25 (9%) son mujeres. Durante muchos años se ha acusado que el reparto de notarios obedece más a correlaciones políticas y compadrazgos. La presencia de las mujeres en el Colegio de Notarios sigue siendo baja.

El amparo que discutirá la Corte tiene que ver con la apertura a las mujeres para ser fedatarias. Dicho amparo fue tramitado por una mujer que participó en el concurso lanzado en enero de 2018 y que concluyó en julio de ese mismo año, para ocupar las Notarías Públicas 17, 19, 24, 27, 31, 38, 56, 61, 78 y 98, del municipio de Guadalajara y la número 11 del municipio de Zapopan.

El proyecto resuelve que no se otorgue el amparo, pues aunque no hubiese paridad de género, la quejosa no sacó la calificación mínima. La segunda sala de la SCJN acusó la inconstitucionalidad de la reforma.

La persona argumenta que al momento de ocupar dichas notarías, de nuevo se entregó a hombres sin atender el tema de paridad de género para cargos públicos.

El proyecto que se votará en la Segunda Sala de antemano desecha los argumentos de la quejosa, al señalar que no sacó la calificación mínima requerida para aspirar a la convocatoria y se afirma que el procedimiento para elegir a los notarios fue acorde a derecho y conforme a la ley.

“En primer lugar, se arriba a la conclusión de que, aun cuando resultará fundado el concepto de violación, ningún beneficio podría aportar a la recurrente, pues lo cierto es que la quejosa no obtuvo una calificación aprobatoria (…) que establece que la calificación mínima aprobatoria será de 80 puntos sobre 100. Es decir, en el caso concreto no se podría aplicar una medida de paridad de género, ya que la quejosa no reúne todos los requisitos legales para poder ser designada como notaría pública y, además, la aplicación de dicho principio no tendría el alcance de desconocer las normas que regulan el procedimiento para la aplicación del examen de oposición”, cita la resolución de la Corte.

Sin embargo, el proyecto del ministro sí reconoce que es inequitativa la participación de las mujeres en el notariado de Jalisco, a pesar de que en este caso la razón no se otorgue a la persona que tramitó el amparo.

“La participación de las mujeres en la función del notariado en el Estado de Jalisco resulta sumamente reducida y por ende, la necesidad de aplicar medidas que subsanen dicho desequilibrio. Sin embargo, en el caso concreto, no es posible desconocer que el procedimiento se realizó y se evaluó bajo un parámetro objetivo en el que prevaleció la calificación obtenida en el examen de oposición aplicado”, concluye el resolutivo. El proyecto se votará este miércoles 15 de marzo.