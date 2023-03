Paisanos y turistas ya son blanco de extorsiones y actos de corrupción a días de iniciar las vacaciones

Apenas unos días antes que inicie la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua de 2023, viajeros extranjeros y paisanos comenzaron a documentar actos de extorsión por parte de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y policías de algunos municipios de Jalisco, particularmente en destinos turísticos como Puerto Vallarta.

Autoridades federales reconocen que durante estas temporadas de asueto (Semana Santa y Navidad) se incrementan las denuncias de anomalías y atropellos donde las víctimas son paisanos, por lo que ponen a disposición de los afectados teléfonos y redes sociales para reportar los hechos. Datos de autoridades federales reconocen que en temporadas vacaciones se incrementa hasta en 40% las querelllas por abusos contra connacionales o turistas que visitan el país.

En el caso del Ejército, varias de estas anomalías se han presentado en las terminales aéreas de Jalisco, como el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara y el Gustavo Díaz Ordaz de Vallarta, donde las personas son retenidas para la revisión de su maleta y si detectan algún producto que parezca nuevo, se le retiene a las personas bajo supuestos delitos fiscales. “Me dijeron que porque traía muchas maletas, yo les dije que no me podían parar por eso, que si en la aerolínea no me dijeron nada, pues ellos tampoco tendrían por qué. Eso los enojó y me sacaron todas las cosas, me preguntaban cosa por cosa si estaba documentada. Querían que pagara mil pesos a un superior a cambio de dejarnos salir. Llegamos a las tres de la tarde y nos fuimos pasadas de las seis”, acusó Manuel Escamilla, procedente de Los Ángeles, California.

Las extorsiones, además de los aeropuertos, se están registrando en carreteras. (ALICIA REYES)

Otro punto de denuncia es en las carreteras, donde se acusa que elementos de la Guardia Nacional están parando de manera arbitraria unidades con placas foráneas: “Yo vengo con mi mamá, me pararon que porque las placas del carro son de California. (…)Yo cuento con el Permiso de Importación Temporal de Vehículo, pero aún así me pidieron mil pesos a cambio de no llevarse el carro. Pues mejor se lo di, estábamos a mitad de la nada y traía a los niños”, explicó Eduardo Romo, vecino de San Francisco, California.

Pero los problemas están llegando también a los destinos turísticos: en el caso de Puerto Vallarta han surgido denuncias de extorsiones contra turistas, sorprendido fumando en espacios públicos y amparándose en las reformas a la regulación del tabaco, pero también han denunciado una campaña en contra de usuarios de vehículos rentados. En este caso, los policías advierten a los conductores con retirar las unidades a cambio de dádivas. “Yo les dije que no, que apenas iba a dejar el vehículo y que no les iba a dar nada. Me amenazaron y me pidieron mi identificación. Finalmente, les terminé dando dos mil pesos para salir del problema”, advierte Aurelio Funier, procedente de Pensilvania.

🆘Denuncia en redes sociales: “Los aeropuertos bajo el mando del Ejercito y Guardia Nacional, se han convertido en centros de extorsión de turistas” ❌ pic.twitter.com/FiZKXh4P19 — jorge sánchez torres (@jorgesncheztor1) December 31, 2022

Publimetro buscó tanto a las autoridades federales como la Policía de Vallarta para conocer alguna postura en torno a estas denuncias, pero no se obtuvo respuesta.

Pese a estos incidentes que ocurren a nivel nacional, autoridades carecen de bases de datos o registro de los reportes sobre abusos perpetrados por funcionarios.