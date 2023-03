Por el Clásico Nacional, extenderán operación de rutas de transporte público

Además del operativo de seguridad que se implementará en el Estadio Akron con motivo del partido Chivas – América, autoridades alistan también una ampliación de los horarios del transporte público para que la gente pueda movilizarse al inmueble deportivo.

Información relacionada: Precios de boletos para el Clásico nacional se disparan brutalmente en reventa

Dicho operativo es impulsado por transportistas y autoridades. Se dispondrá de un servicio especial para facilitar el arribo y la salida de los aficionados el próximo 18 de marzo.

A partir de las 18:00 horas y hasta el término del partido, habrá un circuito de una ruta alimentadora que conectará al estadio con estaciones de Mi Macro Periférico (estaciones Estadio Chivas, Ciudad Judicial y Ciudad Granja), y una ruta más que circulará desde la Glorieta Minerva hasta dicho estadio, con recorrido sobre la Avenida Vallarta, luego por avenida del Bajío y continuando por el Circuito JVC.

¿Vas asistir al clásico nacional Chivas - América? ⚽️ 🏃



Te informamos que se brindará servicio especial de transporte público al arribo y salida del partido, para facilitar los traslados de las y los aficionados.



👉Conoce los detalle en: https://t.co/7cIXzBdumD pic.twitter.com/xJxlqITWlm — Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) March 16, 2023

Para el servicio que se ofrecerá entre el Estadio Akron y las estaciones de Mi Macro Periférico, se contará con seis unidades con intervalos de 10 minutos y en el caso de la ruta que partirá desde la Glorieta Minerva serán dos unidades con intervalos de aproximadamente 38 minutos, aunque los tiempos de recorrido pueden variar de acuerdo a las condiciones del tráfico.

El servicio de Mi MacroPeriférico se extenderá para el desplazamiento de los asistentes. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

Para el cierre se colocarán unidades de contrademanda y se ampliarán frecuencias en la troncal de Mi Macro Periférico, con servicio hasta las 23:45 horas.

Los usuarios tendrán descuentos en el transbordo, pues con la tarjeta Mi Movilidad sólo pagarán 50% del costo del pasaje al abordar una alimentadora; igualmente de regreso pagarán un pasaje completo al abordar la alimentadora en el Estadio y al subirse a Mi Macro Periférico pagarán únicamente la mitad.

Como parte del servicio especial, también se instalará señalética provisional para orientar a los usuarios a ubicar paradas oficiales de las rutas, así como los lugares autorizados para los taxis amarillos y por separado, el servicio de plataformas.

Dispositivo de seguridad

Las autoridades informan que se desplegarán alrededor de mil 500 elementos integrados por policías de Zapopan, la Dirección de Inspección y Vigilancia, Protección Civil y Bomberos, Policía de Guadalajara, seguridad privada, Policía del Estado, paramédicos y Policía Vial, entre otras dependencias y corporaciones

No se permitirá el ingreso de la porra visitante por temas de seguridad. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

El director operativo de la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan, Roberto López Macías, comentó que la corporación contará con 600 elementos distribuidos al interior y exterior del estadio. “Se les recomienda que no traigan niños menores de 3 años, que está la prohibición en la entrada para el clásico. No traigan objetos que puedan causar algún daño a los demás espectadores”, señaló el funcionario.

En el caso de la asistencia de grupos de animación, López Macías señaló que hasta el momento no se tiene permitida la entrada a grupos visitantes.

A la gente se le pide asistir con tiempo de anticipación para evitar retraso en su ingreso por los filtros; llevar sólo los artículos indispensables, como llaves, teléfono y cartera, no llevar mochila o bultos grandes, no se permitirá el ingreso a envases de cualquier tipo ni objetos que puedan ser utilizados como arma, por ejemplo, hebillas de cinturón, paraguas, instrumentos musicales, no ingresarán objetos que puedan ser arrojados como rollos de papel, periódicos o mantas y no portar artículos elaborados con base de pólvora ni objetos punzocortantes o armas de fuego.