Rehabilitan Plaza Luis Barragán tras la aparición de desperfectos

Luego que aparecieron desperfectos en la fuente del monumento El Palomar y la plaza Luis Barragán, inaugurados apenas la semana pasada por el gobernador del Estado, Enrique Alfaro y el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, este último afirmó que la obra no fue entregada oficialmente al municipio y que no se aceptará por el ayuntamiento a menos que se hagan las reparaciones.

Dos días después de la presentación, los adoquines de la fuente se levantaron. Lemus dijo que ya fueron reparados.

La escultura y plazoleta que se construyó en el cruce de Leandro Valle y Paseo Alcalde, tuvo un costo de 40 millones de pesos. Originalmente, estaba programada para entregarse a finales de diciembre y aunque se dio un nuevo plazo para el 9 de marzo, también se incumplió con la fecha.

No ha pasado ni una semana de que el @GuadalajaraGob inauguró la escultura de Luis Barragán en el Paseo Alcalde, con un costo de 42 millones de pesos...y ahora las losetas de la fuente están caídas y quebradas. Sólo falta que el gobierno diga que fue vandalismo. pic.twitter.com/P0MXlvbqON — María Ramírez Blanco (@wallyrmzb) March 20, 2023

Además del desperfecto de la fuente, usuarios de redes sociales acusaron que otros adoquines en la zona peatonal presentaban daños, estaban astillados o mal colocados.

“Las mismas ya fueron reparadas desde ayer y hoy en la mañana. En lo que soy muy claro es que el municipio no ha recibido la obra y no la vamos a recibir, en tanto no esté completamente terminada, es decir, no vamos a liberar de responsabilidad al proveedor hasta que la plaza no se encuentre al 100% de como fue estipulado el contrato”, sentenció el alcalde Lemus.

A decir del alcalde los detalles pendientes en la plazoleta son mínimos, y aún falta que el espejo de agua tenga un efecto de “rebozamiento”, es decir, que la caída del agua sea continua para dar la apariencia de espejo.

También mencionó que vigilarán que el funcionamiento del Wi-Fi en la plazoleta sea el adecuado. El funcionario señaló que se justifican los desperfectos que han presentado las obras.