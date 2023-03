Grillas en el Legislativo frenan importante reforma para combatir la trata de personas en Jalisco

Con los votos en abstención de la fracción del partido Movimiento Ciudadano, el pleno del Congreso del Estado rechazó las reformas al Código Penal del Estado de Jalisco que incrementarían las sanciones contra la trata de personas y corrupción de menores. Esta negativa resultó polémica, porque se acusó que el voto de rechazo fue en represalia porque partidos de oposición no permitieron que se votara la ley Inmobiliaria de Jalisco.

En la sesión del pleno, la diputa Gabriela Cárdenas de Movimiento Ciudadano pidió se incorporara a la orden del día, la segunda lectura del dictamen de la llamada Ley Inmobiliaria, situación que inconformó a partidos de oposición.

Los legisladores acusaban que no se llevó a cabo el adecuado proceso para incorporar el texto a la orden del día, porque tendría que haberse circulado cuando menos 24 horas antes para su lectura. Mientras la bancada de Movimiento Ciudadano aprobaba la incorporación, las otras fuerzas políticas se opusieron a lo que calificaban con un madruguete señalando que dicha ley no ha sido discutida, ni cabildeada, en su totalidad.

Finalmente, a los emecistas no les alcanzaron los votos y no se permitió la incorporación de la ley a dicha orden del día.

La situación que se presentó marcará nuevas relaciones en el Congreso, porque la reforma era del PAN, aliados políticos de Movimiento Ciudadano en el Legislativo.

Rechazan reformas al Código Penal

Luego del incidente de la Ley Inmobiliaria, al votarse los dictámenes de segunda lectura, la bancada mayoritaria de Movimiento Ciudadano se abstuvo en la reforma al Código Penal para sancionar con mayor severidad la trata de personas.

Dicha reforma buscaba evitar que los responsables del delito de trata y tráfico obtuvieran bajas penas por sus actos en Jalisco; los cambios homologa las sanciones del Código Penal con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y que opera a nivel federal.

Esta norma federal sanciona con más años los delitos de lenocinio, corrupción de menores, prostitución de menores, gestiones de adopción ilegal, tráfico de menores y robos de infante.

En el escenario actual, tratantes y traficantes de personas se amparaban en la ley local para obtener sanciones menos severas. Esto se seguirá replicando por la negativa de algunos legisladores.

La postura de no impulsar el tema de la trata generó molestia entre diputados locales:

“Me pesa más la incongruencia de algunas de mis compañeras diputadas de Movimiento Ciudadano que teniendo como uno de sus ejes centrales combatir y erradicar lo que hoy es una forma de esclavitud moderna, como es la trata de personas, hoy emitan un voto en abstención. Es el peor crimen que se puede cometer contra la humanidad”, acusó la diputada Claudia Murguía del PAN, quien fue una de las principales promotoras de esta reforma.

Incluso partidos como Morena lamentaron la decisión de desechar esta reforma: “Estas nuevas herramientas hoy fueron, lamentablemente, producto de una revancha pírrica. Terminaron por no darle voz a la sociedad. Es más si me apuran creo que lo corto de miras en esta votación solamente favoreció al delincuente, solamente favoreció a lenón y al tratante. No pone en perspectiva la importancia que tiene de la suma y el compromiso social con las mujeres y nuestros niños”, agregó el diputado José María Martínez.