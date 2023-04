Gobernador de Jalisco suspende actividades para recuperarse al 100%

Debido a los problemas de salud que presentó la semana pasada y que lo obligaron el viernes a ser internado, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, suspendió algunas actividades programadas para esta Semana Santa.

El día de hoy tendría una gira de actividades por municipios de la región Altos de Jalisco, pero debió suspenderla y su lugar será reemplazado por el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza. El día de mañana tendría eventos oficiales, pero no se ha notificado si estos se llevarán a cabo.

El viernes pasado, el jefe de Gabinete, Hugo Luna, confirmó que el gobernador había sido internado después de presentar malestares. Fuentes del gobierno del Estado señalaron que Alfaro presentó mareos y dolor del pecho, por lo que se decidió trasladarlo a un hospital para su revisión.

Hoy tenía una gira programada por los Altos de Jalisco, pero todavía no estoy al 100; en mi representación, el Mtro. @EnriqueIbarraP entregará, anunciará y supervisará las obras que estamos haciendo para darles rumbo a los municipios. Escucha este mensaje: pic.twitter.com/ftzt0MfW6K — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) April 3, 2023

Alfaro permaneció en observación la noche del viernes y madrugada del sábado y finalmente fue dado de alta el sábado a mediodía para que continuara con su recuperación desde casa.

“Esperaba estar listo, esperaba estar preparado para hacer lo que más me gusta que es recorrer mi estado, pero todavía no estoy al 100, todavía no tengo el alta médica, necesito todavía un día más de descanso”, explicó en un video publicado en redes sociales.

Ya en casa agradecido con Dios porque no tengo nada grave. Dos días de reposo y listo para seguirle. Gracias a todos los que estuvieron al pendiente. pic.twitter.com/IBRg3N36w1 — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) April 1, 2023

A través de las redes sociales, el mandatario señaló que le recomendaron reposo y por ello la decisión de suspender algunas de sus actividades.

Horas antes de ser hospitalizado, Alfaro sostuvo una reunión con el canciller Marcelo Ebrard en Casa Jalisco y también acudió al Palacio Legislativo al Congreso Nacional de Presidentas y Presidentes de Congresos Locales.

En 2014, previo a la elección por la presidencia de Guadalajara, fue hospitalizado para someterse a una angiografía coronaria. En 2022 dio positivo a Covid-19 y estuvo ausente de la actividad pública por dos semanas.

Fuentes del gobierno del Estado confirmaron que en ningún momento el mandatario perdió el conocimiento o presentó incapacidad para continuar en funciones de gobierno.