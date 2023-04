Ambientalistas piden que se rescate a cuatro tigres, son mascotas en un terreno en Tlaquepaque

Colectivos ambientalistas alzan la voz para que se rescaten y pongan en resguardo varios tigres de bengala localizados ayer en una finca de la colonia La Guadalupana en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. La tarde del sábado, uno de los felinos escapó de la finca donde lo tenían cautivo y se descubrió que el dueño tiene otros tres ejemplares en este mismo lugar, que no pudieron ser confiscados por el municipio.

No es la primera ocasión que se escapa un tigre de este inmueble: en 2020 circuló en redes sociales el video de uno de ellos paseando por la avenida de Las Rosas, casi a su cruce con la carretera a Chapala. En las imágenes se aprecia como dos personas tratan de lazar al tigre para recapturarlo.

Varios hombres fueron grabados cuando intentaban atrapar a un tigre, que presuntamente escapó de una casa, sobre la carretera a Chapala, en Jalisco. pic.twitter.com/AcAzdNOYB1 — MT_enMEXICO (@MT_enMEXICO) May 15, 2020

La tarde de este sábado, vecinos de las calles San Martín y Santa María, en la colonia Guadalupana, reportaron la presencia de uno de otro tigre en la azotea de una finca donde producen ladrillos.

Al sitio acudió personal de bomberos de Tlaquepaque y personal de la Unidad de Fauna Silvestre de Tlajomulco, quienes lograron la captura del animal, de año y medio de edad. El felino estaba temeroso detrás de una estructura usada para tirar escombro.

El tigre que huyó se escondió detrás de una estructura para tirar escombro.

Se supo que este ejemplar se había escapado de un lote contiguo. El animal salió de su jaula y saltó un enrejado para meterse al predio donde producen ladrillos.

Cuando la autoridad inspeccionó la casa de donde escapó el animal, descubrieron que el dueño tenía otros tres tigres en cautiverio, pero el propietario mostró los permisos para la posesión de dichos ejemplares. Sólo el tigre que escapó fue enviado a la Procuraduría Federal de Protección Animal (Profepa) para determinar las acciones conducentes y se clausuró la finca por no garantizar la seguridad.

Los ambientalistas acusan que este tipo de felinos no deberían ser mascotas en cautiverio.

“Hemos luchado porque este tipo de animales no sean mascotas, que las autoridades no liberen los permisos para que puedan estar en casas, con particulares. No deben estar así. (…) pediremos que se investigue este tema de por qué una persona tenía cuatro tigres dentro de una casa; cómo es que se permitió”, expresó Juan Borrayo, activista ambientalista.

El ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque justificó que no se pudieron confiscar todos los animales porque se acreditó la legal posesión de ellos y no es su competencia ponerlos a resguardo.