Cientos se reúnen en Guadalajara para conmemorar el Día Mundial del Libro con lectura en voz alta

Cientos de lectores acudieron este domingo a la explanada de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara (UdeG) para celebrar el Día Mundial del Libro, con una lectura pública en voz alta organizada por la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

Información relacionada: Elena Garro es la elegida para la lectura en voz alta del Día Mundial del Libro de Guadalajara

Se trata de una tradición anual y en esta ocasión la lectura fue Los recuerdos del porvenir de la escritora mexicana Elena Garro.

Durante el arranque de la lectura se realizó un homenaje en memoria de Raúl Padilla López, presidente fundador de la FIL Guadalajara y quien murió a principios de este mes.

“Vamos a cuidar esa obra y ese legado y entonces a todo ese equipo de la FIL que me reencuentro con ustedes, mucho ánimo, nos toca cuidar la FIL (…) tenemos que seguir reconociendo de alguna manera esa obra, el Día Mundial del Libro se conmemora por recordar el fallecimiento de tres gigantes, yo creo que la Feria del Libro y la Universidad sabrá, y no deberemos apresurarnos, a reconocer al gigante que pasó por aquí, no hay prisa, del licenciado Padilla se seguirán diciendo cosas los siguientes siglos”, expresó el rector Ricardo Villanueva.

En esta ocasión la lectura fue Los recuerdos del porvenir de la escritora mexicana Elena Garro. (FOTO: Héctor Escamilla)

La celebración por el Día Mundial del Libro en 2022 convocó a más de 400 lectores que dieron voz a la novela Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, en el Paseo Fray Antonio Alcalde, a los que después se unieron más de 59 mil lectores que, con el mismo entusiasmo, participaron en lecturas espejo del 23 al 29 de abril.

La lectura inició a las 10:00 y concluirá a las 17:00 horas, y los participantes recibirán, como marca la tradición de Saint Jordi que inspira el festejo, una rosa y un ejemplar de la novela de Garro.

El Día Mundial del Libro es una celebración creada en 1995 por disposición y acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Desde 2002, la FIL Guadalajara lo festeja con una lectura pública en voz alta, que además de Guadalajara, se extiende a otros municipios de Jalisco.

Se instalaron algunos stands para la venta de libros en la explanada de la UdeG. (FOTO: Héctor Escamilla)

Entre las autoras y autores se han leído obras de Juan José Arreola, Gabriel García Márquez, Jane Austen, José Emilio Pacheco, Bram Stoker, Mary Shelley, Fernando del Paso, Ray Bradbury y José Saramago. Como ha ocurrido en años anteriores, el Sistema de Educación Media Superior y el Sistema Universitario de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara realizarán lecturas espejo de Los recuerdos del porvenir, entre el 24 y el 28 de abril.

Elena Garro fue dramaturga, novelista y poeta e incursionó en otras disciplinas artísticas, como la danza y la actuación. Su narrativa introdujo nuevas maneras de concebir el tiempo dentro del relato, mientras que sus piezas teatrales se consideran renovadoras entre la dramaturgia hispanoamericana. Algunos de sus títulos más destacados son Los recuerdos del porvenir, Un hogar sólido, Andarse por las ramas y Los pilares de doña Blanca. En 1996 fue condecorada con el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz que cada año, desde 1993, entrega la FIL Guadalajara.

Los recuerdos del porvenir fue galardonado con el Premio Xavier Villaurrutia el mismo año de su publicación (1963) y es la novela más reconocida de Elena Garro.