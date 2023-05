Asaltantes de cuentahabientes aplican nuevas formas de elegir a sus víctimas

A pesar de que los robos a cuentahabientes tuvieron una disminución en los últimos años en Jalisco, los montos y la violencia se ha acrecentado en este tipo de ilícito. Los hampones han modificado sus modos de operar y si bien prevalecen los actos de colusión con empleados bancarios, también aplican otras técnicas para detectar los clientes que acuden a depositar o retirar grandes montos de dinero.

Las estadísticas hablan de una reducción de eventos considerable: en 2017 la lista de robos a cuentahabientes llegó a 570 eventos, en 2018 se disparó hasta 852 y a partir de ahí se ha reducido la estadística: 604 en 2019; 392 en 2020; 322 en 2021; 236 en 2022 y sólo 58 en lo que va de 2023.

Las colonias donde han ocurrido más asaltos de este tipo son la colonia Americana, el Centro de Guadalajara, Arcos Vallarta, Arboledas en Zapopan, Chapalita, Arcos de Zapopan y Ciudad del Sol. Es importante mencionar que muchas veces los asaltos no ocurren justo donde se encuentran las sucursales bancarias, sino que en muchas ocasiones, los delincuentes siguen a las víctimas, incluso afuera de sus domicilios, para despojarles su dinero.

El laboratorio de datos operador por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado muestran focos de calor de este tipo atracos en núcleos de la ciudad donde hay sucursales bancarias, como es el caso de la glorieta de la Normal, Chapultepec, Américas, la zona de Plaza del Sol, Mariano Otero y López Mateos a su cruce con Copérnico, la avenida Vallarta, la zona de Plaza Galerías.

En la mayoría de los casos los delincuentes no comenten el asalto afuera de la sucursal, sino que siguen a sus víctimas hasta sus casas. (FOTO: Policía de Zapopan)

“Se piensa desde hace mucho tiempo que los delincuentes se relacionan directamente con los trabajadores bancarios para conocer quienes hacen retiros fuertes e ir contra ellos. Eso no se puede descartar, pero los delincuentes también tienen otras maneras de reconocer a las personas que cargan dinero: se ven nerviosos, se fijan hacia varios lados, acuden con los gerentes de las sucursales, es decir, los asaltantes detectan esas acciones y es cuando cometen sus delitos”, expresó Luis Razo, experto en temas de seguridad.

A decir del experto, los cuentahabientes deben de aplicar acciones preventivas como no permitir que los empleados de las sucursales digan en voz alta los montos de los retiros, ser discretos con sus movimientos y no llamar la atención. Sobre todo, señala Razo se debe pedir apoyo y resguardo de las autoridades al realizar movimientos fuertes.

Los datos de las autoridades de seguridad, obtenidos vía transparencia, muestran que son BBVA y Banorte de donde son la mayoría de víctimas de robo tipo “conejero”, seguido de Banamex, Santander y Banco del Bajío.

El fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez afirma que sí se ha logrado una reducción en este tipo de ilícitos: “Lo que sí les puedo decir es que en caso de robo a cuentahabientes, es uno de los delitos de orden patrimonial que se le da seguimiento, que más reducción ha tenido. Para no darte cifras equivocadas se logró reducir desde el 2018 a 2023 en más del 50%. Entonces el que digan que no hay una investigación o que no se ha logrado atacar ese delito, bueno, pues ahí están las cifras”, expresó el fiscal Luis Joaquín Méndez.