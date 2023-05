Suman seis empleados de call center desaparecidos en Zapopan

Una mujer de nombre Mayra Velázquez Durán se suma a la lista de jóvenes que desaparecieron en el municipio de Zapopan y que laboraban en un call center dedicado al cobro de hipotecas en Estados Unidos.

Este fin de semana familiares se manifestaron en las inmediaciones de la glorieta de La Minerva, para pedir a las autoridades de la Fiscalía del Estado de Jalisco proporcionen más detalles de la investigación y sobre todo, pueda dar con el paradero de estos jóvenes.

Familiares de Itzel Abigail y Carlos David Valladolid Hernández, Arturo Robles Corona, Carlos Benjamín García Cuevas y Jesús Alfredo Salazar Ventura, así como de Mayra Velázquez Durán, piden a las autoridades su apoyo para encontrar con vida a sus seres queridos.

Ernesto, hermano de Mayra, señaló que la última vez que tuvo contacto con ella fue hace casi una semana.

Se reporta que Mayra Karina Velázquez Durán es la sexta víctima de los jóvenes desaparecidos que fueron a laborar al Call Center de Jardines Vallarta en Zapopan, Jalisco.

Su hermano presentó la denuncia por desaparición está mañana en la Fiscalía de Jalisco. pic.twitter.com/VwthnRIwEO — Karina Velasco (@kaoryvsco) May 27, 2023

“Me enteré por las publicaciones de Facebook porque conocía a Abigail, ahí me entero, ya la presentamos (la denuncia), porque no teníamos confirmados y no sabíamos, no conocíamos a nadie, no teníamos números de nadie, entonces de lo poco que nos íbamos enterando”.

Los manifestantes caminaron desde la glorieta de La Minerva, hacia casa Jalisco, el contingente superó las 100 personas y fue acompañado por autoridades de la Policía Vial.