Enrique Alfaro anunciará el fin de semana si aspira a candidatura para 2024

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, anunció que el próximo fin de semana definirá su futuro político para determinar si encabeza alguna candidatura para un cargo de elección popular para el año siguiente, esto luego del diálogo que tendrá con personajes que lo han acompañado a lo largo de su carrera profesional.

Destacó que las horas que vienen son fundamentales para evaluar si forma parte de un nuevo proyecto que lo ponga al frente de alguna candidatura en el proceso electoral de 2024.

“Yo nunca he participado en una elección y nunca participaré en una en la que no creo que voy a ganar. He participado en elecciones muy difíciles, muchos de ustedes conocen mi historia, saben que cuando me inscribí en Tlajomulco, cuando me inscribí en Jalisco en el 2012, nadie daba un peso por nosotros”, destacó el mandatario.

Añadió que no comparte la idea de considerar que las elecciones ya están arregladas o no se pueden sacar adelante, pues los procesos electorales son para competir y no participaría en un proyecto que no aspira a ganar.

“Voy a hablar de qué pasaría en función de la decisión que tome porque estoy haciendo una valoración a título personal, he platicando con algunas personas que para mí es muy importante tener su opinión, por eso me tomé el tiempo necesario para poder tomar una decisión que anunciaré tentativamente este fin de semana”.

Aunque el anuncio oficial será el fin de semana, afirmó que tiene el propósito de cerrar “muy bien” el gobierno que encabeza.

“No hay unanimidades en la política, no es fácil que todos te amen y que todos te respalden, pero con que la mayoría de los jaliscienses y una mayoría clara vea bien lo que estamos haciendo, para mí es la mejor prueba de que hemos cumplido y de que estamos listos para que esta decisión”, concluyó.