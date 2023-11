Jalisco se consolida como el gigante Agroalimentario de México

Durante los últimos cinco años, Jalisco ha invertido miles de millones de pesos con presupuestos y apoyos históricos que hacen justicia al sector del campo y a las miles de familias que dependen de él, dijo el gobernador Enrique Alfaro en un sport con motivo de su 5to. Informe de Gobierno, donde también recordó la incursión estatal en la modernización de sus procesos productivos, en la apertura de nuevos mercados y en el impulso a la sustentabilidad con métodos innovadores como la zafra en verde para la caña de azúcar o las plantaciones de agave libre de deforestación.

¿Por qué Jalisco ahora sí es el gigante agroalimentario de México? Porque estos cinco años hemos sido el estado que más presupuesto invierte en el campo. Porque apostamos por la capacitación, el cuidado al medio ambiente, la tecnología, la apertura de nuevos mercados para ser más competitivos. Porque arreglamos la infraestructura rural que estuvo abandonada por años. Porque cuando el gobierno federal eliminó los apoyos, nosotros cerramos filas para no dejar solos a nuestros productores. Aquí sí entendimos que no puede haber campo rico con campesinos pobres. Queda un año de trabajo, no vamos a fallarle a la gente. Primero Jalisco”, comentó el gobernador.

Nuestro estado ahora sí es el gigante agroalimentario de México porque no solo invertimos más que nunca y que nadie en nuestro campo, porque aquí, en cada decisión, está #PrimeroJalisco y los productores que trabajan la tierra que le da de comer a nuestra nación. pic.twitter.com/IcJXyZHteW — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) November 9, 2023

Jalisco ha destacado en cinco años por brindar apoyos directos a los productores y a los municipios con obras de diversas índoles, y a cooperativas o alianzas comerciales que fomentan el emprendurismo, la generación de empleos en todas las regiones del Estado y la diversificación del campo.

Alfaro Ramírez presentó el pasado 6 de noviembre los resultados de su quinto informe de gobierno al frente del Ejecutivo estatal, donde dio un balance del estado que guarda la administración pública y avances en los proyectos, acciones, programas y obras más importantes del gobierno.

Para más información, consulta la siguiente página: https://quintoinforme.jalisco.gob.mx/