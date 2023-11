SSE realiza recorrido de supervisión del programa Salvando Vidas

La Secretaría de Seguridad del Estado (SSE), realizó un recorrido de supervisión por módulos de alcoholimetría del programa Salvando Vidas en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El titular de la dependencia Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano en compañía del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, supervisaron los trabajos y las acciones que realizan las y los oficiales de la Comisaría de la Policía Vial.

Recordaron que con el Programa Salvando Vidas, se da cumplimiento a lo establecido por la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Jalisco y cuyo principal objetivo es evitar accidentes viales donde se ven involucrados personas que combinan alcohol con volante.

El titular de la SSE, destacó la importancia de la colaboración de la ciudadanía para evitar muertes, lesiones e incapacidades.

“El objetivo de este operativo no es tanto asegurar vehículos o personas, lo ideal sería que no se asegurara ni una sola persona y ni un solo vehículo, pero también lo ideal sería que no hubiese accidentes; que ninguna persona inocente tuviera que pasar por la desgracia de ser víctima, de una lesión, perder a un ser querido por la imprudencia de algunos conductores”.

Por su parte el Fiscal Anticorrupción, reconoció los resultados del programa Salvando Vidas a diez años de que inició operaciones, con un trabajo responsable por parte de los agentes viales.

Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción — “Este operativo que está cumpliendo diez años, ha sido un operativo muy exitoso desde el punto de vista preventivo porque nos ha ayudado a salvar vidas, gracias a la labor de las compañeras, pero también hay otro tipo de prevención que debemos hacer y ahí es donde entramos los compañeros de la Contraloría de Asuntos Internos y sus servidores de la Fiscalía Anticorrupción; a nosotros nos toca también prevenir cualquier conducta de naturaleza irregular, desde luego no se trata de hacer ningún señalamiento, reconocemos la buena labor que hacen como servidores públicos, sin embargo en la medida que tenemos mayor interacción entre la sociedad y el servidor público se pueden dar cuestiones irregulares y eso es lo que nosotros estamos aquí para atender precisamente”

La Secretaría de Seguridad del Estado, a través de la Comisaría de la Policía Vial, recordó que los equipos con los que trabajan las y los oficiales, están debidamente calibrados y detectan sin falla alguna, cuando una persona ha ingerido alcohol.

Descartaron los mitos urbanos como masticar chicle, comer mazapán o el uso de una moneda en la boca.

Para garantizar la transparencia en el trabajo de los agentes viales, la SSE, pone a disposición de la ciudadanía el teléfono de Asuntos Internos, donde a través del 33 3819 2400 extensiones 17225, 17319 y 17909 se pueden denunciar presuntas irregularidades.

Por último la corporación recordó que a partir del 01 de diciembre y hasta el 06 de enero del próximo año, la Comisaría de la Policía Vial, incrementará los horarios y módulos del programa Salvando Vidas.

En el recorrido de supervisión de los módulos de alcoholimetría, participaron además la Comisaria de la Policía Vial, Blanca Minerva Magaña Arias; el Comisario General, Maestro Efrén Arellano Guzmán y el titular de Asuntos Internos de la dependencia, Manuel Benjamín Contreras Naranjo

Numeralia

El programa Salvando Vidas en 10 años de operación, registra las siguientes cifras hasta el pasado 15 de noviembre: