Reportan desaparición del periodista Jaime Barrera en Jalisco

Jaime Barrera, periodista y exdirector editorial del diario Milenio, ha sido reportado como desaparecido la noche de este lunes en Guadalajara, Jalisco.

Trini Rodríguez, periodista de N+ Guadalajara, se mostró preocupada al momento de informar sobre la desaparición del periodista. Mientras que Andrea Chávez, candidata a senadora por Chihuahua, precisó que el comunicador no llegó a su programa durante la noche de este lunes.

Jaime Barrera Rodríguez tiene una trayectoria de más de 33 años como periodista de prensa, radio y televisión. Trabajó como editor fundador del periódico Mural y en Público.

“Hace unos momentos me informaron que el periodista Jaime Barrera no había ido a su noticiero y que desde el mediodía su familia no lo localizaba”, comentó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

Hasta el momento se sabe que la Fiscalía ya se encuentra con la familia.

El periodista Jaime Barreraha sido reportado como desaparecido este lunes. (Foto: Cortesía.)

Piden apoyo en redes sociales para localizarlo tras la información que fue compartida por su hija, Itzul Barrera, quien es consejera nacional de Morena y secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda del partido.

“Solicitó ayuda para encontrar a su padre a través de las redes sociales”, señaló su hija.

Mi papá, el mejor periodista de este estado.



Está desparecido. Necesito por favor que nos ayuden a encontrarlo.

Ayúdenos a llegar hasta el, por favor les pido que difundan. pic.twitter.com/sQBhvzhLCe — Itzul Barrera (@itzulBarrera) March 12, 2024

El conductor, fue reportado como desaparecido por su propia hija, Itzul, quien compartió el siguiente número 333 181 4250, para recibir información que lleve a la localización del comunicador, “mi papá, el mejor periodista de este estado, está desaparecido”, escribió.

La comunidad tapatía de medios de comunicación se han unido para compartir la noticia con el fin de apoyar en la búsqueda.

Hace unos momentos me informaron que el periodista Jaime Barrera no había ido a su noticiero y que desde el mediodía su familia no lo localizaba. A partir de esa información estamos atentos y concentrados en dar con su paradero. Personalmente, estoy atendiendo el tema y todas las… — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) March 12, 2024

Si alguien sabe algo de Jaime Barrera favor de avisar, no lo encontramos pic.twitter.com/lJonZ7a6Ou — Becky Reynoso (@BeckyReynoso) March 12, 2024