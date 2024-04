IEPC rechaza planillas de Morena con apego a la Ley

Las 20 planillas para candidaturas municipales de Morena que fueron rechazadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), con apego a la Ley porque no cumplieron con requisitos de elegibilidad, se presentaron fuera de plazo o no se presentaron ante la autoridad electoral.

A través de un comunicado, el IEPCJ detalló que la decisión que se tomó fue sin excepción.

“El IEPCJ desea aclarar que esos registros no fueron presentados dentro del plazo legal, no cumplieron con requisitos de elegibilidad, o bien, no fueron presentados ante esta autoridad”, compartió.

En el caso de las 20 planillas señaladas

3 no cumplieron con requisitos de elegibilidad

9 fueron presentadas fuera de plazo

8 no fueron presentadas ante el IEPC

Esas son las razones por las que fue imposible aprobar legalmente dichos registros.

Así se procedió con todos los partidos políticos, en cumplimiento a las leyes que regulan el procedimiento de registro. El IEPC no aprobó candidaturas que se presentaran de manera extemporánea o que no cumplieran con requisitos legales.

“Cabe recordar que la Coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, fue la única fuerza política que contó con un plazo adicional para solicitar el registro de candidaturas en los 20 municipios más poblados de la entidad, otorgado por una sentencia judicial. Ese plazo fue concedido exclusivamente para hacer modificaciones a los registros de los 20 municipios más poblados del estado, no para todas las planillas”.

Comunicado de prensa | De las 20 planillas que @_MorenaJalisco reclama al @iepcjalisco, esta autoridad electoral aclara que 8 planillas no fueron presentadas ante el Instituto, 9 se presentaron fuera de plazo y 3 no cumplían con requisitos. pic.twitter.com/6MithOZC00 — IEPC Jalisco (@iepcjalisco) April 14, 2024

Gracias al empleo del Sistema Integral de Registro de Candidaturas (SIRC), el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco está en condiciones de demostrar la presentación extemporánea de los registros señalados.

Los juicios para la protección de los derechos de la ciudadanía (JDC) con los que se busca rehabilitar el registro de tales planillas, fueron promovidos por las y los ciudadanos que aspiraban a una candidatura y que su partido político no postuló en tiempo y forma.

En el proceso de registro, como en todas sus determinaciones, el IEPC ha actuado apegado estrictamente a los principios que rigen la materia electoral: legalidad, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.