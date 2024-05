Demostraremos que en Guadalajara no se dejará a nadie atrás: Chema Martínez

Bajo la promesa de que gobernará la ciudad con justicia, bienestar, paz y sobre todo dignidad, y con el llamado a la ciudadanía para que salga a votar por el verdadero cambio este 2 de junio, Chema Martínez, candidato a la alcaldía de Guadalajara por Morena y la mega alianza Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, cerró su campaña de la mano de Claudia Sheinbaum y Claudia Delgadillo.

Con los vítores de miles que se dieron encuentro este martes en la explanada del Instituto Cultural Cabañas, el candidato de la coalición entre Morena, PVEM, PT, Futuro y Hagamos expresó que ellos sí llegarán a hacer el cambio, con un proyecto desde abajo, es decir, desde la compasión de todos quienes han vivido en el olvido y el agravio, gracias a los gobiernos indolentes de MC.

“Nos dimos cuenta del olvido y del agravio, nos dimos cuenta de la violencia y la carencia en la que Movimiento Ciudadano tiene sumido a Guadalajara, nos dimos cuenta de una ciudad que hoy vive con agua puerca y con calles sucias, una ciudad en que las mujeres ya no caminan tranquilas por las calles, una ciudad donde los jóvenes no tienen esperanza de futuro, una ciudad donde nuestros niños se la pasan tras las reja en sus casas, motivo de la violencia y la falta de oportunidades para sus madres y padres”.

Tras hacer un recuento de todo el recorrido hecho los últimos dos meses, en todos los barrios, colonias y calles de Guadalajara, el morenista expresó a los tapatíos que no están solos y que un futuro mejor está muy cerca, de cara a la búsqueda de la paz y el bienestar que harán hombro con hombro de la ciudadanía.

Foto: (Especial)

Agradeció y reconoció a todos aquellos que lo han acompañado durante este camino de amor, de diálogo y de mucha convivencia para dar a conocer su proyecto de cambio, ya que en el entendido de que nadie puede solo -y de que se requiere de la unión para actuar y avanzar- está seguro que en tres años regresarán a la misma plaza solo para descubrir que en Guadalajara las cosas sí cambiaron gracias a Morena y sus aliados.

“A todos les digo que ha llegado el momento de demostrarle a estos estos sinvergüenzas de Movimiento Ciudadano que ostentan el poder, que el poder verdaderamente invencible está aquí, en el pueblo, y el próximo 2 de junio los vamos a sacar con la esperanza de un cambio con bienestar. A esos sinvergüenzas vamos a demostrarles, junto con la doctora Claudia Sheinbaum y Claudia Delgadillo, que Guadalajara no se rompe, que Guadalajara no se vende, y que Guadalajara no se raja. A este cambio ya nadie lo para. Vamos a votar el próximo 2 de junio”.

Pidió a los tapatíos que sigan valientes, íntegros, aguerridos y apasionados, pues solo así juntos podrán superar cualquier obstáculo y lo que sea necesario porque Guadalajara cambie.

En este cierre de campaña conjunto, estuvo Claudia Delgadillo, candidata a la gubernatura de Jalisco; las estructuras de los partidos de la coalición; candidatos a presidentes municipales por la entidad; así como Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia de la República. Esta última no solo vaticinó la victoria en Guadalajara y la entidad, sino que prometió que no dejará solo a los jaliscienses.

“Hay que salir a votar este 2 de junio. No dejemos de salir. Que aquí en Jalisco 6 de 6, por la presidencia de la república, por la gubernatura, por las senadurías, por las diputaciones federales y locales, y por las presidencias municipales”, puntualizó.