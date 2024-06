José María ‘Chema’ Martínez se proclama vencedor en Guadalajara

El candidato a la presidencia municipal de Guadalajara por la coalición Sigamos Haciendo Historia, José María Chema Martínez, emitió su voto esta mañana del domingo. Siendo el primero de las candidaturas en emitir su sufragio, el candidato acudió a una casilla ubicada en la Escuela Secundaria General 40 de la colonia Miravalle.

José María Martínez inició su carrera política en el PAN, donde ocupó cargos directivos en el partido, además de ser regidor de Guadalajara y dos veces diputado local. En 2012 llegó como Senador plurinominal del PAN, pero dejó el partido para sumarse a Morena poco antes de la elección del 2018.

Fue el propio candidato que compartió un mensaje en sus redes sociales para proclamar su victoria. Aunque oficialmente, los resultados preliminares comenzarán darse a la partir de las 20:00 horas en la página oficial del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

“¡Gracias! Gracias a todos por creer en el cambio. Gracias, #Guadalajara, por dejar en claro que esta ciudad no se vende, no se rompe y no se raja. Hoy comenzamos a escribir un nuevo renglón en la historia de nuestra ciudad. Gracias a todas y todos por hacer historia. ¡Ganamos!” — Chema Martínez

Verónica Delgadillo (Movimiento Ciudadano), Diana Araceli González Martínez (Coalición Fuerza y Corazón por Jalisco: PAN, PRI y PRD) y José María Martínez (Coalición Seguiremos Haciendo Historia en Jalisco), son los candidatos a las presidencia municipal de Guadalajara.

Verónica Delgadillo habla de guerra sucia

La candidata de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, compartió un mensaje del coordinador del partido, Manuel Romo sobre la guerra sucia en Guadalajara.

“La guerra sucia no tiene límites. Han efectuado miles de llamadas ilegales a ciudadanos para inhibir el voto. Son llamadas en donde alteran voces a través de inteligencia artificial con el objetivo de esparcir información falsa. Incluso han hackeado teléfonos como el de nuestra candidata a Guadalajara. Queremos dejar muy en claro que estamos integrando todas las pruebas de la guerra sucia para presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad electoral. Mientras tanto, te pedimos que no contestes llamadas de números que no conoces o cuelga inmediatamente. Participemos con alegría y sin miedo. Hoy es una fiesta cívica, no dejemos que la guerra sucia la contamine. Somos muchos más los que queremos una jornada electoral pacífica y con alta participación de la ciudadanía”, dijo el coordinador.

PUBLIMETRO TV