PREP Jalisco no avanzó por errores en llenado de actas; hoy inició el conteo final

El Programa de Resultados Electorales Preliminares de Jalisco (PREP), no avanzó en cuanto al conteo de votos porque los paquetes no venían con las actas de escrutinio y cómputo, informó la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), Paula Ramírez Höhne.

De acuerdo con la titular del organismo público autónomo del estado, en las casillas fueron imposible concluir con los trabajos debido a lo tarde que terminó la jornada, lo cansado que ya estaban las personas en las casillas y lo complejo que significó el llenado de la información.

Inicia conteo final

Hoy comenzarán a salir los resultados finales y oficiales de las sesiones de cómputo. Representantes de los partidos políticos estarán presentes y podrán defender cada voto.

“(El representante de partido) Pueda referir que hubo una inconsistencia en el llenado de alguna acta, pueda señalar si hubo un posible error o este tipo de cuestiones en el trabajo que, no olvidemos, realizaron nuestras vecinas y vecinos que fueron capacitados y reclutados por el INE y que estuvieron hasta muy altas horas de la noche incluso en la madrugada del propio lunes 3 de junio realizando este trabajo que no es extraño que también tenga errores”, indicó Ramírez Höhne.

Con respecto a la diferencia entre actas capturadas y actas contabilizadas del PREP, manifestó que cuando reciben alguna acta pero se encuentra ilegible, no se suman los votos a la cuenta de las distintas candidaturas, de ahí que en el sistema estén capturadas, pero no asentados los datos, debido a que no hay claridad o por errores.

“Es cierto que un importante número de estas actas no fueron capturas ni sus datos contabilizados en el PREP y es justo lo que estábamos comentando, sin embargo, estos votos se encuentran en poder del Instituto y han sido resguardados debidamente con base a toda la normatividad que dispone la propia ley y hoy serán puestos a la vista de todos los partidos políticos para poder incluso elaborar las actas que no hubiesen estado en los paquetes electorales que se recibieron”, señaló.

Sobre el número de paquete electorales que abrirán para realizar el conteo, comentó que la Secretaría Ejecutiva realiza un informe donde se dará a conocer de manera preliminar cuántas cajas serán sujetas a recuento.