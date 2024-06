Resalta Alfaro que resultados de MC nacional fueron por decisiones equivocadas

Ante el golpe de realidad que vivió a nivel nacional el partido Movimiento Ciudadano (MC), el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, dijo que esto se debió a las decisiones equivocadas que tomaron y de haber hecho de la política una broma bajo el concepto del “fosfo fosfo”.

“Yo creo que tiene un concepto más complejo: yo diría que es la política que pasó de los destapes con cerveza, a las despedidas con rímel […] Ustedes díganme cómo entender que estemos festejando que le ganamos al PRI, cómo estar festejando que nos disputamos el cuarto lugar a nivel nacional ”, indicó el mandatario estatal.

Sobre la contienda estatal, aseguró que demostraron que pueden ganar elecciones y ser competitivos. Lamentó que Movimiento Ciudadano encuentre en la mediocridad una forma de seguir subsistiendo.

De igual manera resaltó que hay cosas que corregir, la importancia de tener autocrítica y reconocer las fallas para posteriormente construir una ruta específica para volver a ganar los espacios perdidos en este proceso electoral.

Alfaro y su equipo, ¿con un pie fuera de Movimiento Ciudadano?

El gobernador tiene claro que el modelo de la banalidad llevado al terreno de lo político es algo que no aceptarán como grupo y que si no son escuchados ellos estarán dispuestos de, inclusive, romper con Movimiento Ciudadano. “Lo he platicado con varios de mis compañeros y están listos”, sentenció.