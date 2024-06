Jalisco, segundo estado con mayor número de incendios forestales del país

Jalisco es el segundo estado en la lista de entidades con mayor número de incendios forestales registrados en lo que va del año, según datos de la plataforma de Monitoreo de Incendios de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

Hasta el 14 de junio, se reportan 910 incendios afectándose 101 mil 540 hectáreas. De esa cifra, el 69.37% es decir 70 mil 442 hectáreas, se desconoce la causa que originó el siniestro. En 24 mil 172 hectáreas el fuego fue provocado o mejor conocido como “intencional” y en seis mil 855 hectáreas las llamas se salieron de control debido a que previamente realizaron quemas agrícolas.

Otras causas consideradas como menores fueron la quema de basureros en la cual se vieron dañadas 19 hectáreas de los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, Tapalpa y Quitupan.

En total han participado 27 mil 962 combatientes, quienes arriesgaron sus vidas para poder extinguir el fuego y que éste no dañe más áreas. Las regiones que presentan mayores incendios son Norte, Centro y Sur.

Los 10 estados con más incendios, en orden de ocupación, son: Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Michoacán, Durango, Puebla, Chihuahua, Veracruz, Chiapas y Tlaxcala.

Campaña de prevención por parte del gobierno estatal

En ese sentido el gobierno estatal mantiene una campaña permanente donde participan dos mil elementos que combaten los incendios, con esto pretenden preservar el mayor número de áreas posibles.

El fenómeno de “El Niño” deja condiciones difíciles para los bosques de Jalisco, así lo manifiesta el estado en sus redes sociales.

Las causas que mencionan son las altas temperaturas y la baja humedad, las quemas agropecuarias no controladas, las fogatas y el uso de fuego en actividades productivas. Llaman a prevenir cuidando la ubicación de asadores, no usar pirotécnica, no realizar fogatas y no fumar cerca de los bosques ni tirar la colilla de cigarro.