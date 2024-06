Restaurantes de Jalisco disminuyen uso de apps para vender comida

El uso de aplicaciones para vender comida por parte de restaurantes en el estado disminuyó casi 43% en cuatro años , reveló los resultados de la Encuesta a Restaurantes 2024 aplicada por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG).

En el 2020, el 22.9% de restaurantes optaban por también vender sus productos vía aplicaciones, ahora solamente el 9.6%. Según el IIEG, las tres razones con mayor porcentaje por las que no tienen cuentas en las apps o de plano las quitaron son: No le interesa o no le da confianza, con un 40.9%; las altas comisiones de las apps, con 23.2%; y la falta de cobertura de parte de estos programas informáticos en el lugar donde se ubica el restaurante, con 13.8%.

Por su parte, los restaurantes que venden sus productos a través de aplicaciones refirieron que sus ingresos por ese conducto solo representan el 5%. De igual manera precisaron que los precios de sus menús son 10% más caros en las aplicaciones digitales que en el establecimiento.

La rentabilidad en cuanto a la venta desde esas aplicaciones fue uno de los tópicos preguntados, ahí el 16.2% dijo que no lo había, lo que simboliza una caída casi del 36% en comparación con el año 2020.

Augusto Valencia López, director del IIEG, mencionó que el objetivo de esta encuesta es generar información estadística periódica sobre los restaurantes en Jalisco, que ayude al análisis del uso de las tecnologías en el desempeño y evaluación de los negocios .

La encuesta se aplicó del 2 al 17 de mayo. El método de recolección de información fue la encuesta telefónica mediante un muestreo aleatorio simple utilizando las unidades económicas del ramo restaurantero registradas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) de INEGI, que tenían registrado un teléfono.

El segundo método fue un cuestionario electrónico enviado a los establecimientos de esta industria que no contaran con teléfono. Al final, en total respondieron la encuesta 478 restaurantes del estado.