“Voy a trabajar por una sola Guadalajara”, Verónica Delgadillo, primera alcaldesa electa de GDL

En diciembre del 2021 analizó el siguiente paso que daría en lo público para seguir incidiendo en su entorno. El área legislativa ya no era una opción dado que había ocupado todos los cargos que ofrece esa vía y fue así que decidió comenzar a trabajar para construir su camino a la presidencia de Guadalajara.

Tres años y medio después, hoy es la primera alcaldesa electa en la historia de la capital de Jalisco, se trata de Verónica Delgadillo García, quien busca a través de su trabajo ser un referente tanto para las niñas como para los niños de la ciudad.

Vamos a remontarnos al 2 de junio, más o menos en la tarde-noche. ¿Qué pensabas cuando se estaban reflejando los votos en el PREP?

- Por un lado, me sentía muy agradecida con los tapatíos que confiaron en mi porque estábamos haciendo historia, estaban eligiendo por primera vez a una mujer para dirigir los destinos de nuestra ciudad que tiene casi 500 años de vida y también fue una noche de mucha introspección entendiendo lo que estaba pasando a nivel nacional y a nivel local, fue una noche con muchas emociones.

¿Qué piensas cuando analizas que te convertirás en un referente para las niñas cuando muchas sueñan con ocupar puestos de ese nivel?

- Primero, es un reconocimiento a todas las personas especialmente a las mujeres que me antecedieron para que yo estuviera aquí porque nuestra generación creció sin ver a mujeres en el poder porque nuestras madres estaban ocupadas tratando de aplanar el piso que estaba muy disparejo para ellas, mientras nosotros estábamos niños nuestras madres estaban luchando para poder estudiar, para poder tener un trabajo, para que se les pagara de manera digna, para poder sacar adelante a sus familias y por eso hoy estoy aquí, gracias a lo que también nuestras madres hicieron, entonces hoy me toca ser la primera mujer que dirige el destino de esta ciudad y eso por supuesto que me compromete para que las niñas y los niños vean en mí muchas posibilidades. Yo soy del oriente de Guadalajara, nací en Talpita en un momento en que Guadalajara estaba profundamente dividida y desigual, y que una niña del oriente de Guadalajara hoy pueda gobernar es algo también que nos da la oportunidad que Guadalajara es una ciudad donde se pueden cumplir los sueños.

Verónica Delgadillo se ha ganado los puestos donde ha estado con base a trabajo. Diputada local (2012-2015), diputada federal (2015-2018) y senadora por Jalisco (2018-2024), todos los cargos siendo abanderada de Movimiento Ciudadano. ¿Cuál consideras fue tu sello a la hora de legislar?

- Trabajé para defender causas e ideales que muchas personas querían que fueran defendidas en la máxima tribuna del país. Trabajé con mucha pasión, entrega y compromiso para defender también a Guadalajara, a Jalisco y a México. Impulsé agendas que siempre estaban pensando en el mayor beneficio para nuestro país y también que construí con todas las fuerzas políticas para empujar esas agendas.

El 1 de octubre tomará protesta al cargo como presidenta municipal y comenzarán las posibles comparaciones con sus antecesores que también siendo de Movimiento Ciudadano gobernaron GDL. En ese sentido, ¿cuál será diferencia que tendrá tu gobierno con el de Enrique Alfaro, Ismael del Toro y Pablo Lemus

- Deseo tener un gobierno sumamente cercano, empático, humano, un gobierno que impulse el liderazgo, colaborativo, de “escuchativa” y también un gobierno que se cimienta en la corresponsabilidad social.

La seguridad es uno de los temas que más aqueja al tapatío. ¿Cuál será tu estrategia en lo que le compete al municipio?

- Entiendo a la seguridad como una de las estrategias más importantes para el municipio. Quiero convertir a Guadalajara en esa ciudad que nos cuida y esa ciudad que cuidamos y entonces en el tema de seguridad voy a trabajar bajo tres pilares: La relación con la policía y el fortalecimiento con esta relación, darles más instrumentos, más herramientas, más capacitación y especialización a los policías, también en el trabajo directo, en el espacio público para mejorar sus condiciones, el espacio público también es protagonista de la seguridad de la ciudad y ver por él es ver por la seguridad. Otro pilar es la generación de oportunidades para las personas, darles más herramientas para salir adelante a niñas, niños, adolescentes y finalmente, que va de la mano de esto último, que es la generación de oportunidades es la construcción de comunidad, de relaciones vecinales sanas y desde ahí voy a trabajar mucho en justicia cívica y en mediación vecinal para que esta dinámica comunitaria en Guadalajara sea muy sana y también aporte en el tema de seguridad.

¿Habrá paridad en el primer nivel de gobierno?

- Por supuesto que las mujeres van a estar bien representadas y los hombres también y el principio fundamental va a ser la capacidad.

¿Cómo vas a gestionar recursos tanto con la presidenta Claudia Sheinbaum como con el gobernador Pablo Lemus?

- Hay varias estrategias que ya tenemos definidas que se van a desarrollar de manera conjunta con el gobernador electo Pablo Lemus, agendas como seguridad, agua, infraestructura y también desarrollo social se trabajan de la mano con el futuro gobernador. En el tema de seguridad mi obligación es trabajar de manera articulada con los tres órdenes de gobierno, por supuesto a nivel federal con la presidenta de la república, con el gobernador del estado y con las fuerzas del municipio. Soy una mujer que se ha formado trabajando en la oposición, sé articular con las diferentes fuerzas políticas con el objetivo de construir un bien común, en ese sentido yo apelo a lo mejor de cada uno de los actores y actoras de Guadalajara, del Congreso, de Jalisco y del país para que hagamos un gran ejercicio de gobierno.

En los últimos años una gran cantidad de recursos se invirtieron en el centro de Guadalajara, ¿hacia dónde encaminarás el presupuesto para obra pública? ¿cuáles consideras que son las obras prioritarias a atender?

- Toda la ciudad es importante, tenemos que ubicar las necesidades particulares de cada zona. Sí voy a trabajar por una sola Guadalajara, distinguiendo los retos que representan cada una de sus zonas, para mí va a ser tan importante el centro como Huentitán, como Miravalle, como Oblatos, como Santa Cecilia, como Providencia, entendiendo que cada zona necesita su propia política pública, habrá zonas en las que se requiere un fomento al turismo, habrá zonas en las que se requiere banquetas y mejoramiento de vialidades, habrá zonas donde tenemos que fortalecer el espacio público y los parques. Creo que el ayuntamiento tiene que partir del principio de justicia social y utilizar sus servicios públicos municipales para mejorar las condiciones en cada zona de la ciudad.

¿Consideras que la experiencia como legisladora será fundamental en este plano ejecutivo?

- Por supuesto, todas las herramientas que he podido desarrollar a lo largo de mi trabajo legislativo desde el Congreso local, la Cámara de Diputados y el Senado van a servirme para poder gobernar, para mí, la ciudad más importante del país. Una buena presidenta municipal no es aquella que tiene todas las respuestas, es aquella que tiene la capacidad de escuchar a los que saben más que ella, escuchar a los expertos, escuchar a la ciudadanía y a partir de eso tomar las mejores decisiones, entonces yo veo hoy una oportunidad que quiero aprovechar, soy una mujer que sabe escuchar, que sabe construir en equipo, que aprende rápidamente y que tiene toda la disposición y la entrega a su trabajo, entonces si reunimos todos estos factores yo auguro que vamos a dar un buen resultado para Guadalajara.

¿Qué va a pasar con el Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara?

- Nosotros vamos a fortalecer toda la política pública para la atención, a la prevención, erradicación, sanción en contra de las violencias hacia las mujeres. Uno de los primeros planteamientos que tenemos es el fortalecimiento de la DEAVIM y también vamos a darle más herramientas para que pueda apoyar a las mujeres, vamos a desarrollar política pública articulada en el Área Metropolitana que hoy ya estamos comprometidos Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco para, por ejemplo, impulsar 50 puntos Pulsos de Vida en el Área Metropolitana; vamos a compartir protocolos y a simplificar procesos para que las mujeres que se acerquen a nosotros puedan encontrar un aliado para atender sus realidades y también creo que la personalización de la política pública va a ser una herramienta importante para atender y prevenir las violencias contra las mujeres, ¿a qué me refiero con personalizarla? Es primero considerar que hay muchas realidades, las mujeres somos diversas y vivimos diversas realidades entonces hay que ofrecerle a cada mujer lo que necesita, habrá mujeres que lo que necesitan son ludotecas para sus niños mientras ellas se preparan, descansan o trabajan, habrá mujeres que necesitan apoyo económico para emprender, otras lo que necesitan es asesoría financiera para consolidar sus emprendimientos, otras a lo mejor lo que necesitan es capacitación, entonces en esa diversidad tenemos estas realidades entonces el ayuntamiento si quiere ser un aliado para las mujeres tiene que brindar una política pública más personal.

La gobernabilidad en las administraciones públicas es uno de los ejes principales, por ello le preguntamos cómo trabajará este aspecto en su cabildo.

- Siendo oposición siempre sumé por el bien del país, mis votos siempre estuvieron puestos por el bien de México y yo voy a apelar a lo mejor de las y los regidores para que pongan sus votos por el bien de la ciudad y también voy a ser una presidenta que escucha a la oposición, yo voy a invitar al debate, a la deliberación porque se vale disentir, lo importante es que cada quien tenga argumentos claros, que tengamos la capacidad de escucharnos y construir a partir del disenso

Ante una posible imposición a su gobierno de personajes públicos desde el partido Movimiento Ciudadano, ¿cómo evitarás que llegasen a darse y te obliguen a ponerlos?

- Yo voy a trabajar con el liderazgo que tengo construyendo con todo el equipo de Guadalajara y tomando las mejores decisiones por la ciudad.