Enrique Alfaro afirma que su gobierno no será extorsionado por medio de comunicación

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, afirmó que su administración no está al servicio de Carlos Álvarez del Castillo, director general del medio El Informador, ni de su hijo; esto con motivo de información falsa que publicaron respecto a la seguridad pública, transporte público y situación del río Santiago.

“No acostumbro perder el tiempo contestando mentiras de medios de comunicación, pero lo que publicaron la semana pasada este grupo de extorsionadores profesionales, encabezados por Carlos Álvarez del Castillo y su hijo es verdaderamente de risa”.

Alfaro destacó que durante su gestión se logró reducir 62% la inseguridad pública, mientras que los homicidios dolosos bajaron 33% gracias a su escudo, estrategia sólida y metropolitana para recuperar la paz para los jaliscienses, datos que se confirman en el Sistema Nacional de Seguridad y que echan abajo cualquier mentira y señalamiento sin fundamento.

“Cuando hablan del río Santiago, se les olvida que este será el gobierno que habrá iniciado el proceso de saneamiento con cuatro mil 600 millones de pesos, sin un peso del gobierno federal hemos iniciado ese proceso que la final de nuestra administración tendrá resultados contundentes”.

Añadió que los usuarios del transporte público otorgaron la calificación aprobatoria de 8.1, cuando al inicio del gobierno este aspecto estaba reprobado. Por lo que está orgullo de encabezar un gobierno que cuenta con amplio respaldo de la gente, lo cual fue confirmado en las elecciones pasadas.

“Por eso, Carlos Álvarez del Castillo, a ti y a tu hijo les digo que pueden atacarnos todo lo que quieran, pueden contratar a sus opinadores profesionales, disparatados para que sigan diciendo cualquier barbaridad, pueden tener todas las plumas a sueldo que se les antoje, la realidad es que no nos hacen nada porque trabajamos y damos resultados”.

En su mensaje, el gobernador de Jalisco invito al director de El Informador a no extorsionar para conseguir recursos para su medio de comunicación, además de asegurarle que durante todo lo que resta de su mandato no se le dará ningún contrato de publicidad.

“Cuando menos mientras yo sea gobernador no recibirás ni un peso del gobierno, así me ataques todo lo que quieras, los invito a que si de veras tienen un compromiso con la tarea de informar a los jaliscienses, dejen de mentir y actúen con responsabilidad, entendiendo que estamos en tiempos distintos, que las cosas no funcionan como antes, que este no es un gobierno a su servicio”.