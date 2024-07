Presas, lagos y ríos de Jalisco continúan con su recuperación

La recuperación de presas, lagos y ríos en Jalisco continúa durante el presente temporal de lluvias en Jalisco, quienes se han visto beneficiados particularmente son los sistemas Calderón, Chapala y El Salto, que son los responsables de abastecer de agua a los habitantes de la metrópoli.

En lo que va del temporal, la Presa Calderón ha subido 59 centímetros, lo que equivale a la recuperación de 1.93 millones de metros cúbicos de agua, ubicándose en el 21.55 por ciento de su capacidad.

En tanto, el Lago de Chapala ya subió su nivel 25 centímetros, equivalentes a la recuperación de 238.26 millones de metros cúbicos de agua, ubicándose en el 39.33% de su capacidad.

Mientras que la Presa El Salto ha recuperado hasta el momento 25 centímetros, teniendo el ingreso de 1.34 millones de metros cúbicos de agua, y ubicándose en el 63.79% de su capacidad.

Asimismo, los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se mantienen positivos para la mayor parte del Estado y del país con un temporal copioso y constante con proyecciones sostenidas de lluvias intensas, muy fuertes, fuertes y chubascos, que pueden ser consultados en el portal oficial de la Conagua: https://smn.conagua.gob.mx/es/

Como hace algunos años no ocurría, Jalisco está experimentado un buen temporal pluvial que viene aligerar las afectaciones que causó la peor sequía de la historia, no solo en la entidad sino en la mayor parte del país.

Sin embargo, el Gobierno de Jalisco reitera su llamado a hacer un uso responsable del agua en los hogares, tanto en actividades personas como en las domésticas con medidas como: cerrar la llave de agua durante el baño al momento de enjabonarse y recolectar en una cubeta el agua que sale fría en lo que sale la caliente; cierra la llave mientras te cepillas los dientes (puedes ahorrar hasta 40 litros de agua al día); revisa que tu fregadero no tenga fugas o esté goteando; si el agua final que usaste en tu lavadora no contiene detergente puedes utilizarla para regar o lavar; lava tu automóvil con una cubeta y una jerga cuando no esté muy sucio.

Finalmente, recordar que, en el estiaje de este año, debido a las obras que realizó el Gobierno de Jalisco con miles de millones de pesos, se pudo evitar que casi un millón de personas se quedaran sin agua y pudo sortear la peor sequía de su historia.