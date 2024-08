Enrique Alfaro entrega premio al Mérito Empresarial “René Justin Rivial León”

En un emotivo acto celebrado en el Palacio de Gobierno, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, hizo entrega del prestigioso premio “René Justin Rivial León” al empresario José Luis González Iñigo, en reconocimiento a su destacada trayectoria en el ámbito empresarial, social y en el ámbito deportivo, así como su inquebrantable compromiso con el bienestar de un estado que lo adoptó hace 60 años.

“No podía haber mejor hombre que hoy entreguemos el premio René Rivial a su compañero de mil batallas, yo creo que tiene un profundo significado, y por supuesto que orgullo para mí haber podido entregar el primero a un hombre que tengo tanto respeto y admiración, que tanto me dio como Raymundo Gómez Flores. Hoy el segundo premio René Rivial se le entrega a José Luis González Iñigo por todo lo que ha hecho en vida y todo lo que sigue por hacer porque estoy absolutamente seguro que le queda un buen tramo por recorrer”, indicó Alfaro Ramírez.

“Sin mujeres y hombres como él, sin mujeres y hombres que no se resignaran, insisto, a hacer nada más lo que nos toca, sin mujeres y hombres que no fueran capaces de ponerse a prueba a sí mismo y ponerse a prueba a todos yo creo que el mundo no se movería y lo que hemos hecho aquí en Jalisco, en mucho a lo que a mí me ha tocado se explica también por las ideas y el ejemplo un hombre por el que siempre voy a tener un gran afecto y cariño como José Luis”, agregó el mandatario.

El reconocimiento “René Justin Rivial León a la Trayectoria Empresarial en Jalisco” se estableció en 2022 por acuerdo del Gobierno de Jalisco, en el que explicó Enrique Alfaro, había que destacar públicamente aquellas trayectorias empresariales que han contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de la población del estado, siendo o no nacidos en la entidad.

Recordó el gobernador, que hace años cuando ejercía como diputado local Enrique Alfaro, fue el empresario quien le planteó, entre tantas agendas, la idea de destinar parte del Impuesto sobre la Nómina para crear un fondo para mejorar la educación en Jalisco, lo que hoy es una realidad confirmada con el Fideicomiso para el Mejoramiento de la Infraestructura Educativa.

Este galardón, de carácter honorífico, se otorga a personas físicas o jurídicas jaliscienses que se han distinguido como líderes en el ámbito empresarial, ya sea por su trayectoria o legado, y que han sido un ejemplo e inspiración de excelencia, ética y liderazgo. Estos empresarios han hecho importantes aportes al desarrollo económico y social del Estado en áreas como la industrial, agroindustrial, energética, comercial, artesanal y de servicios, contribuyendo al bienestar de la población de Jalisco.

Conmovido, el homenajeado destacó la unión de su familia, su esposa, hijos, nietos, además de mis amistades, colaboradores. Hizo un especial nombramiento al gobernador Enrique Alfaro, a quien le destacó su labor en estos 6 años y por tener simpatía por él siguiendo su trayectoria política.

“Reconozco su entereza y capacidad de liderazgo, así como su sensibilidad social. Finalmente, Enrique es un ser humano con atributos y fallas que pasará a la historia, sin duda, como un muy buen Gobernador que buscó siempre trascender por el bien de Jalisco y lo logró”, ratificó el empresario González Iñigo.

Habló sobre la destaca labor y especial cariño como un “hijo adoptivo” de René Rivial, el ser, dijo, ejemplo de inspiración, excelencia, ética y liderazgo, empresario que mismo reconocimiento lleva su nombre.

Señaló que, en este camino, al que se dedica en últimos años a contribuir en proyectos sociales en pro de la ciudadanía, continuará hasta el último día sosteniendo el legado que construyó en la que hoy es su casa: Jalisco.

José Luis González Iñigo: Una vida de logros y compromiso social

Nacido en enero de 1944 en Hermosillo, Sonora, José Luis González Iñigo se formó como Ingeniero Químico Administrador en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Además de su éxito académico, José Luis también dejó su huella en el mundo deportivo, siendo una estrella del béisbol que le mereció un lugar en el Salón de la Fama del Deporte del TEC.

Desde 1975, José Luis ha sido una figura clave en la industrialización y comercialización de ingredientes alimenticios, cosméticos y farmacéuticos, colocando a Jalisco en el mapa tanto a nivel nacional como internacional. Como presidente y fundador de SESAJAL, una empresa que produce insumos esenciales para diversas industrias, ha generado cientos de empleos y ha mejorado la vida de miles de familias en el campo. Su labor ha sido fundamental para el fortalecimiento de la economía de Jalisco y para el impulso del sector agroindustrial del estado hacia nuevos horizontes.

Liderazgo empresarial y compromiso social

A lo largo de su trayectoria, José Luis ha sido un pilar en importantes organismos empresariales, incluyendo la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (CONCANACO), COPARMEX, y el Consejo Regulador del Tequila, entre otros. Su influencia también se extiende al ámbito social y académico, donde ha presidido consejos y fundado instituciones que son hoy referentes en el estado, como la Fundación Social del Empresariado Jalisciense.

En particular, destaca su labor altruista y humanitaria como fundador y presidente del Banco de Alimentos de Guadalajara. Esta organización sin fines de lucro se dedica a generar acceso a una alimentación digna para personas en situación vulnerable, distribuyendo alimentos a más de 150,000 personas en 361 comunidades de la Zona Metropolitana de Guadalajara y el interior del estado. Mensualmente, el Banco de Alimentos moviliza más de 1.3 millones de kilogramos de alimentos para ayudar a quienes más lo necesitan.

Reconocimiento a una vida de servicio

Por sus logros empresariales, su profunda humanidad, su liderazgo y su inquebrantable compromiso con la sociedad, José Luis González Iñigo ha sido merecedor de numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera.

Hoy, con la entrega del galardón “René Justin Rivial León “, el Gobierno de Jalisco celebra no solo su éxito en el mundo de los negocios, sino también su dedicación a mejorar la calidad de vida de miles jaliscienses y más allá de este estado.