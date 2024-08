Pablo Lemus convoca a la sociedad para defender la elección en Jalisco

En el marco de la 89ª Sesión Ordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional, Pablo Lemus Navarro, Gobernador Electo de Jalisco y Alcalde con Licencia de Guadalajara, convocó a las y a los jaliscienses a defender el resultado de la elección del pasado dos de junio.

Dicho resultado lo posicionó como el Gobernador con más votos en la historia de Jalisco.

“El apoyo que vivimos durante todo el proceso electoral, desde la precampaña, la intercampaña y la campaña constitucional, nos dio como resultado un triunfo contundente en Jalisco como el Gobernador con más votos en la historia: un millón 682 mil votos, 300 mil más que el Gobernador que más había obtenido. Ganamos por un diferencial de 186 mil votos”, sostuvo.

Lemus Navarro enfatizó que el equipo de Movimiento Ciudadano (MC), liderado por figuras como Dante Delgado, Jorge Álvarez Máynez y el senador Clemente Castañeda, defenderá la voluntad de las y los jaliscienses.

También convocó a las universidades, organismos de la sociedad civil, empresarios y ciudadanía en general a unirse en esta defensa.

“Hacer una amplia convocatoria a las y los jaliscienses, a las universidades, a los organismos de la sociedad civil, a los empresarios, a todas las personas que participaron en la organización y que participaron con su voto a defender la elección en Jalisco, y no permitir que Morena donde no gana se quiera robar una elección. No lo vamos a permitir”, apuntó.

El Gobernador Electo subrayó que no permitirá que Morena intente robar la voluntad de las y los jaliscienses a través de discursos engañosos.

“Ganamos por un amplio margen y no vamos a permitir que Morena ni su candidata se quieran robar la voluntad de las y los jaliscienses”, añadió Lemus Navarro.

Celebró la ratificación de Clemente Castañeda como Coordinador de los senadores del partido, un mérito que destaca el trabajo y liderazgo del grupo político de Jalisco.

“A mí me da mucho gusto, porque somos un gran equipo en Jalisco, que hoy la dirigencia nacional reconoce ese trabajo y ese liderazgo en la persona de Clemente Castañeda, a quien admiro, respeto y es un gran amigo mío”, dijo.

Lemus Navarro consideró que el liderazgo y la experiencia de Clemente Castañeda e Ivonne Ortega serán fundamentales para continuar impulsando los intereses de Jalisco a nivel federal, garantizando que las necesidades del estado sean escuchadas y atendidas en ambos recintos legislativos.

“Estoy seguro que va a hacer un gran trabajo al frente de los senadores, y algo fundamental, tanto Clemente Castañeda como Ivonne (Ortega) estoy seguro que van a llevar la voz de Jalisco al Senado de la República y a San Lázaro, en las necesidades que nosotros tenemos, sobre todo, para los grandes proyectos de infraestructura en nuestro estado”, indicó.

Respecto a la reforma del Poder Judicial, Lemus Navarro señaló la necesidad de analizarla con cautela, considerando las preocupaciones de actores internacionales como Estados Unidos y agencias calificadoras.

“Me parece que es un buen momento para detenernos un poco, para que se haga un análisis a profundidad, que veamos pros y contras de la iniciativa presentada y cómo podemos mejorarla sobre todo en la lógica que les dé certeza a las inversiones internacionales, a las inversiones nacionales, pero que le dé certeza a la ciudadanía en general, sobre todo en materia jurídico-patrimonial”, advirtió.

En esta Sesión Ordinaria, los liderazgos emecistas respaldaron a Pablo Lemus Navarro por reafirmar su compromiso con la democracia, la transparencia y el desarrollo de nuestro estado, para evitar que prospere ningún intento de vulnerar la voluntad popular expresada el dos de junio.