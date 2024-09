Salvador Zamora y la clave que llevó a Tlajomulco a ser el nuevo polo de desarrollo en Jalisco

En esta entrevista con Publimetro México, Salvador Zamora, presidente municipal con licencia de Tlajomulco de Zúñiga, reflexionó sobre su administración de seis años (2018-2024), destacando el crecimiento económico, las inversiones en infraestructura y los avances en seguridad pública que transformaron al municipio en un referente para el estado de Jalisco.

Tengo entendido que durante estos seis años se experimentó un crecimiento bastante fuerte ahí en Tlajomulco. ¿Qué crees que ha sido clave para que ahora el municipio sea un buen motor económico para Jalisco?

— En estos seis años, logramos los objetivos planteados desde el inicio: ordenamos Tlajomulco jurídicamente, actualizando planes de desarrollo y ordenamiento ecológico. Detuvimos el crecimiento descontrolado de viviendas sociales y promovimos inversión productiva, lo que hizo del municipio un lugar eficiente e innovador.

Atrajimos más de 55 mil millones de pesos en inversión pública y privada, con proyectos como la ampliación del aeropuerto, la construcción de la Línea 4 y el nuevo Hospital General del ISSSTE. Además, invertimos 4 mil 500 millones de pesos en gestión integral del agua, asegurando un desarrollo equilibrado y sostenible.

Quería ahondar un poco también en el tema de la línea de inversión. ¿Qué me puedes decir de la Línea 4 del Tren Ligero? Porque creo que es uno de los proyectos más ambiciosos que tuvo un gran avance.

— Totalmente. La Línea 4 será una línea de tren que irá desde la zona de Miravalle, para que la gente se dé una idea, a conectar al centro de la cabecera municipal. Prácticamente tendrá 21 kilómetros de longitud. Hará un recorrido por los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque y Tlajomulco en 8 estaciones y va a poder mover alrededor de 116 mil a 120 mil usuarios por día. Y el tiempo máximo de recorrido de este tren será de 35 minutos.

Imagínate, nada más para ir de cabecera municipal hoy al centro de Guadalajara, prácticamente te avientas en transporte público más de dos horas, dos horas y media. Y con este servicio de la Línea 4, que conectará con la línea 1 de Mi Macrobús, que podrá llegar hasta el centro de la ciudad prácticamente en 45 minutos. Es una obra muy importante de movilidad.

Salvador Zamora, presidente municipal con licencia de Tlajomulco de Zúñiga Foto: FB Salvador Zamora

Otro punto que creo que es crucial, que me llamaba la atención y que yo desconocía, es este proyecto que hicieron que garantizaba el suministro de agua por los próximos 50 años. No sé si me puedas hablar un poco sobre qué fue lo que hicieron.

— En general, en Tlajomulco, en estos seis años al frente de mis dos administraciones, invertimos 4 mil 500 millones. De los cuales más o menos la mitad puso el gobierno estatal y el gobierno municipal la otra mitad con recursos propios que lograron crecer muchísimo la infraestructura. Prácticamente tenemos a un 80% construido un acuaférico, donde tenemos la interconexión de pozos de agua, de plantas potabilizadoras, de centros de almacenamiento o tanques de almacenamiento, y redes de distribución de agua para prácticamente llegar a todos los puntos de nuestro municipio.

Pero la última obra y más importante en la cual reconozco el trabajo y el esfuerzo que hizo el gobierno del estado por ayudar a Tlajomulco es la construcción de la planta potabilizadora número 5, que se le conoce como la rompedora. Esta planta en una primera etapa, que se estará inaugurando por cierto también en los próximos días, podrá potabilizar 500 litros por segundo en la zona más alta del municipio.

Hacia la zona de Cajititlán, para poder llevar agua hasta la zona valle de Tlajomulco y poder ya definitivamente cubrir la necesidad de agua de la zona más poblada de nuestro municipio. En lugares como, que hoy se tandea el agua, como Lomas del Mirador, Chulavista, en algunas partes de Santa Fe, estarán cubiertas con este proyecto tan importante que... que nos costó aproximadamente 550 millones de pesos. Una obra verdaderamente que cambiará la vida de muchos habitantes en el municipio.

Ok, y un poco relacionado también, porque tengo entendido que el medio ambiente fue una de las prioridades en tu administración. ¿Cuál es el legado ambiental que esperas dejar en Tlajomulco?

— Como te decía, actualizamos los instrumentos de planeación. Y con el programa de ordenamiento ecológico de Tlajomulco, garantizamos que el 50% de nuestro territorio sea de conservación y preservación ambiental, privilegiando el cuidado de nuestros recursos naturales. El corredor Tlajomulco, así le denominamos, cubre prácticamente la mitad del territorio de Tlajomulco.

Allí está desde la Laguna de Cajititlán, el Cerro Viejo, todas las cordilleras que conectan con el Bosque de la Primavera, el Cerro de las Ladillas, el Cerro de la Cruz, el Cerro de Totoltepec. Todo esto prácticamente es área de conservación y obviamente con ello cuidamos nuestros recursos naturales. Por supuesto que hicimos un plan para reforestar prácticamente todo nuestro municipio. Sembramos más de 40 mil árboles.

Y además bombardeamos con semillas que fabricaron las niñas y los niños de nuestro municipio, junto con Earth Army. Prácticamente todos nuestros bosques y nuestras áreas naturales. La verdad es que fue un trabajo padrísimo que logramos hacer en esta reforestación.

Uno de los temas que tiene mucho impacto en cualquier gobierno —y sobre todo por cómo está el país— es el tema de la seguridad. ¿Qué acciones tomaste durante estos años para mejorar la percepción ciudadana de seguridad en Tlajumulco?

— Reconocemos que Tlajumulco —como Guadalajara y como el país entero— tiene un problema grave de seguridad. La verdad es que le entramos con mucha valentía, determinación, pero sobre todo con muchos recursos. En seguridad, nuestro enfoque ha sido fortalecer la policía municipal con capacitación, equipamiento y mejor infraestructura.

Implementamos tecnología avanzada, como cámaras de videovigilancia y arcos lectores de placas, lo que nos ha permitido reaccionar de manera más eficiente ante incidentes. También creamos un centro de comando y control para monitorear en tiempo real, lo que ha mejorado la coordinación con otras fuerzas de seguridad.

Como resultado, hemos reducido la incidencia de delitos, especialmente en robos a casa habitación y vehículos. Además, fortalecimos la proximidad con la ciudadanía a través de programas de prevención del delito, lo que ha generado un ambiente más seguro para los habitantes de Tlajomulco.

Recibimos un centro de comando y de vigilancia, el C4, prácticamente en proceso de calibración con alrededor de 600 cámaras. Lo dejamos casi en 2,000 cámaras de vigilancia. Y es reconocido como el mejor centro de vigilancia del país.

¿Tú cómo ves a la población? ¿Se siente contenta con lo que hiciste?

— Sí, creo que siempre estuvimos en el ranking de los mejores alcaldes calificados. Eso siempre en una competencia sana, inclusive con nuestros mismos compañeros presidentas y presidentes municipales de Movimiento Ciudadano. La verdad es que con la gente de Tlajumulco, pues también muy agradecido por estos seis años que me permitieron estar al frente del gobierno de Tlajumulco.

Siempre hay que ser agradecidos con la gente que te apoyó. Por supuesto que te ayudó a gobernar con todo el equipo de trabajo del gobierno de Tlajumulco. Cuando llegamos en el 2018, Tlajumulco avanzaba, por supuesto, pero hoy va a toda velocidad. Se ha convertido en el municipio económicamente más importante de la ciudad, de mayor crecimiento, de mayor inversión. Y de verdad eso me genera mucha satisfacción.