Jalisco se consolida como el estado mejor conectado de México

Guadalajara, capital del Estado de Jalisco, es la ciudad mejor conectada de México por encima de la CDMX y Monterrey, según confirma un informe de Ookla, (la plataforma detrás de Speedtest), una empresa líder en soluciones empresariales integrales y de medición de velocidad de redes de Internet inalámbricas fijas o móviles.

Dicho informe refleja en términos generales la importancia de contar con infraestructura adecuada que permita a las personas conectarse de una mejor manera que, como en el caso de Jalisco, comprueba que la agenda de innovación, ciencia y tecnología que impulsó el gobernador Enrique Alfaro permite al Estado arroja resultados positivos al contar con la mejor conectividad de banda ancha y velocidad al navegar por Internet.

Ookla consideró en su publicación más reciente que en Guadalajara, se tiene la mejor conectividad de México por la infraestructura que ha desarrollado en los últimos seis años en sus 125 municipios.

Al respecto, el gobernador Enrique Alfaro, destacó que, ante el abandono de la federación en agendas importantes para el país, entre ellas, la de ciencia y tecnología, en Jalisco se decidió impulsar la agenda tecnológica desde el desarrollo, formación de capital humano, y apostarle a lo grande para crear proyectos de gran impacto como la RED Jalisco.

“Se acaba de presentar el Global Index Speed Test, que mide el tema de la calidad del Internet en las principales ciudades del mundo, y a propósito, mí me daba mucho coraje cuando en gobiernos anteriores decían que Jalisco era la capital de la innovación, pero cuando yo recorrí el Estado, o en la ciudad en la que vivía me daba cuenta, por ejemplo, de la calidad de nuestro Internet. ¿Cómo la capital de la innovación si no hay Internet en ningún lado? El Global Index, el Speed Test, acaba de calificar a Guadalajara como la ciudad con el mejor internet de todo México, por encima de la Ciudad de México, por encima de Monterrey, y eso habla de la ruta que trazamos y que sentó las bases de lo que va a ser el desarrollo futuro, porque si tenemos una mejor conectividad, vamos a poder seguir desarrollando toda esta gran apuesta de innovación, de ciencia y de tecnología, o solo en esta ciudad, sino en todos los rincones de nuestro Estado”, enfatizó el mandatario jalisciense.

En dicha medición se evalúa la calidad de los servicios de Internet en aspectos de velocidad, conectividad, estabilidad en red, conexión continúa y población beneficiada, siendo Guadalajara, en Jalisco, la ciudad mejor conectada, ocupando el primer lugar en el top 10 de las ciudades con los mejores servicios de red, incluso, por encima de la Ciudad de México o Monterrey.

En el informe de Ookla, el top de las 10 ciudades con mejor Internet fijo en México se desglosa de la siguiente manera:

Guadalajara

Monterrey

Ciudad de México

Veracruz

Tijuana

Ciudad Juárez

Puebla

Querétaro

León

San Luis Potosí

Las inversiones realizadas en las 10 ciudades evaluadas, han beneficiado no solo a las empresas, sino también a los habitantes, que ahora navegan a una velocidad de conexión por encima del promedio nacional.

La Red Jalisco ha ayudado a consolidar a Jalisco como el estado mejor conectado del país.

Se trata de una red de Internet de alta velocidad y gratuito que en el corto plazo ha logrado reducir significativamente la brecha digital, conectando más de 13 mil sitios públicos y plazas públicas, hospitales, escuelas de educación básica y universidades públicas, así como dependencias gubernamentales a lo largo y ancho del estado.