Karma instantáneo: detienen a mujer que arrastraba perro amarrado a defensa de su camioneta

La Comisaría Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque detuvo a una mujer que arrastraba con su camioneta a un perro, al que amarró a la defensa trasera con un cable sujeto a su cuello, la mujer solo se detuvo por el reclamo de otros conductores y peatones que no paraban de confrontarla.

En un video que se compartió, se observa al can semiinconsciente sobre el asfalto, con sus patas dobladas y algunas de ellas con heridas que sangraban.

Los testigos llamaron a la policía para denunciar el acto de crueldad animal, los agentes llegaron al cruce de las calles Plan de Ayala y Batalla de Trinidad, en el Fraccionamiento Revolución.

“Una femenina a bordo de un vehículo marca Nissan Kicks, modelo 2020, color plata, fue vista presuntamente maltratando al animal y arrastrando al perro, el cual se encontraba amarrado con un cable”.

Cuando la policía corroboró los hechos, se notificó al Ministerio Público, quien ordenó el traslado de la mujer para iniciar las diligencias correspondientes y determinar su situación legal.

Mientras que el perro fue llevado a las instalaciones de Salud Animal para recibir atención médica y cuidado.

¿Qué dijo la mujer sobre el maltrato?

Cuando la mujer detuvo su marcha, ante los reclamos, comenzó a justificarse y hasta le dio unas tijeras a una persona para que cortara el cable. “Lo que pasa es que se sube a mi camioneta, no lo estoy arrastrando, déjeme ir porque tengo una cita, yo soy policía”, respondió la mujer a los cuestionamientos.

Ante los reclamos, insistió en que no estaba “asesinando” al can y que se lo llevaría a otra casa, justificó que no lo subía porque le “rayó” toda su camioneta, después bajó del automóvil y le quitó el cable del cuello, en ese momento el can comenzó a recobrar la conciencia.

Aunque luego dijo que el perro vivía en la calle y se subió a su camioneta, que su intención era adoptarlo, pero para evitar que dañara de nuevo su vehículo decidió amarrarlo a la defensa.

Este argumento causó aún más la molestia de los testigos, que le dijeron que esa no era la forma de tratar al animal, que sería más fácil que buscara a alguien que lo adoptara y fuera por él y no llevarlo afuera del vehículo.