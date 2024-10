“Vamos a cumplir con todo lo que quedamos”: Enrique Alfaro

Enrique Alfaro se prepara para dejar su mandato de manera oficial el 5 de diciembre. El gobernador de Jalisco hizo una pausa en su agenda para hablar de la recta final, cuál sería su futuro político y los compromisos por cumplir.

“Más que listo, en paz y cansado, pero cerrando a todo vapor con muchos eventos, con muchas cosas que me hacen sentir orgulloso, pero sí un poco triste por cerrar un ciclo, pero contento porque quiero aprovechar un tiempo para mí, para estar con mi familia y atender cosas que descuidas cuando estás en la política. Sí ya estoy listo para cerrar”, adelantó Enrique Alfaro en entrevista.

Enrique Alfaro compartió cómo vive la recta final de su mandato y señaló que su misión es entregar un estado mejor que el que recibió (Foto: Cortesía)

El mandatario estatal habló de su compromiso para no dejar cosas pendientes, “vienen muchas cosas. Vamos a entregar el Instituto de Cancerología, el Hospital Civil de Oriente y todavía nos falta entregar la Línea 4. Vamos a cerrar fuerte, más que sorpresas lo que sí puedo decir es que poder entregar un estado mejor que el que recibí, es para mí el mejor premio al esfuerzo. Fue un proceso largo no sencillo el estar al frente del Gobierno de Jalisco en medio de un escenario que me tocó vivir como la pandemia, la sequía más dura del estado, con la ola de violencia más fuerte que ha vivido este país; lo que sí es que vamos a cumplir con todos lo que quedamos y todo lo pendiente se va a terminar”.

Enrique Alfaro dejó en claro que en Jalisco consiguió sus metas, pero se quedó con un pendiente político a nivel nacional.

“No (me faltó algo), la verdad lo que me propuse lo logramos. Tal vez la sensación a lo mejor de que pudimos haber jugado un papel distinto en la política nacional, pero creo que las cosas son en su momento y yo siento que no era mi momento, que tenía que cerrar como gobernador y si algún día la vida me da la oportunidad de ser candidato a la Presidencia de la República me quitaré ese pendientillo, tal vez algún día”.

Durante la entrevista en la inauguración de las Fiestas de Octubre, se le cuestionó sobre los tres incendios que han ocurrido en la Zona Metropolitana de Guadalajara en una semana, si han sido intencionados o casualidades.

“Vamos a revisarlo, como estaba aquí adentro no tenía señal, ahorita voy a pedir la información y cualquier suceso de esta naturaleza se tiene que investigar para poder descartar que haya otra cosa detrás dé. Ojalá que sea solo un accidente, pero lo voy a checar”, dijo.

Entre el futuro y el futbol

Por lo pronto, Alfaro señaló que se tomará un descanso fuera de la política, “mi carrera siempre fue avanzando, terminabas en una elección y ya estabas en otra y no estoy pensando hacerlo así, pienso tomarme un tiempo lejos de al política, reflexionar y ver qué pasa hacia adelante, no tengo ninguna obsesión, pero no cierro las puertas de que algún día me regresen las ganas de estar en esto y sé que no sería para nada más que para ser candidato a la Presidencia”.

Para finalizar, reveló que aún sigue en pie sus intenciones de ser director técnico de futbol.

“Todavía no termino mi curso, pero pronto voy a estar listo por si se ofrece. Espero tener algún día esa oportunidad, porque voy a prepararme bien y estaré listo cuando las Chivas me necesiten”.

En cuanto a la “broma “ que hizo Roberto Piojo Alvarado, el atacante de Chivas que lanzó un petardo explosivo a un compañero, pero acabó por afectar a la prensa que había asistido a Verde Valle para una conferencia de prensa el pasado jueves, el gobernador dijo:

“Piojo cometió un error, luego tal vez les faltó asesoría para poder comunicar la disculpa, un error lamentable y creo que le serviré de lección, porque es un gran jugador”, finalizó Alfaro.

Fiestas de Octubre

Enrique Alfaro estuvo presente en la inauguración de las Fiestas de Octubre, las últimas que tendrá a su cargo.

“Todos los eventos también son como una despedida y las fiestas de la ciudad, de todos y todas las jaliscienses, pues tienen un significado especial, me da nostalgia pero me da orgullo como jalisciense. Construimos un modelo distinto, mucho más eficaz, me parece que hemos tenido mejores espectáculos. Tapamos muchas fugas que había de recursos, se hizo una deportación y se diseñó un modelo con la Agencia que creo que va a funcionar bien, ha funcionado bien y va a funcionar todavía mejor con el paso del tiempo”, explicó.

<i>“El que las Fiestas tengan este recinto, que tenga baños dignos, que sea un espacio a la altura de una celebración como esta creo que sí marca por lo menos un corte de caja y define la oportunidad de cada día hacerlo mejor, de cada año hacerlo mejor, ojalá que así sea y que el gobernador (Pablo) Lemus le meta muchas ganas, que cada día sean mucho mejo</i>res” — Enrique Alfaro

