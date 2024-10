Organizadores de marcha exigen justicia tras atropello masivo frente a Catedral de Guadalajara

Luego del atropello masivo afuera de la Catedral Metropolitana de Guadalajara por presunto robacoche, con al menos 16 personas atropelladas y que dos hermanas de 14 y 18 años siguen hospitalizadas, organizadores de la manifestación pro vida piden justicia.

Jaime Cedillo coordinador del Frente Nacional por la Familia en Jalisco, señaló que no es justo que estaban ya terminando la protesta en contra del aborto, y se llevaría a cabo celebración religiosa “hora santa” en la explanada, cuando fue el siniestro.

“Lo único que le pedimos a la policía, es que no tengamos nada que suponer nosotros, no tenemos por qué inventar nuestra versión, que nos den exactamente la versión que es y que nos presenten al agresor, que pague por el daño que ha hecho y que se haga justicia, no es justo que estas familias que están aquí celebrando y no es justo que pasemos una cosa de esta naturaleza”, comentó el activista.

Cedillo, también expresó que falló el operativo de resguardo a los manifestantes, ya que la forma en la que entró el causante a un área peatonal, se pudo haber evitado, si el dispositivo de seguridad hubiera funcionado.

“Nos damos cuenta de que aquí hubo una falla muy grande de cuidado de este evento, fallo el operativo, no sé qué pasó, por qué un carro no debió de haber ingresado al espacio peatonal de esa manera tan burda como lo hizo”, señaló.

Las dos lesionadas que siguen en observación, son las hermanas Bárbara de 14 años y Tania Rojas de 18, ambas en nosocomio ubicado en avenida Patria y avenida de las Américas, en la colonia Lomas del Country en Guadalajara.