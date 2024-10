Priscilla Franco comprometida con el apoyo a niños y adultos mayores

Priscilla Franco, es la elegida por el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, para estar cargo de la secretaría del Sistema de Asistencia Social, y su estrategia es ayudar a las personas más vulnerables de la entidad, adultos mayores, niños y adolescentes.

En entrevista exclusiva para Publimetro destacó la importancia de este nuevo nombramiento que empieza el 6 de diciembre.

“Lo asumo con mucha responsabilidad, estar en una Secretaría de Asistencia Social que va a buscar basarnos en tres pilares, cuidar, apoyar y ayudar a las personas en el estado de Jalisco, tenemos que tener una visión muy amplía, estar muy cerca, conocer cada una de las regiones y rincones del Estado de Jalisco, para poder acertar en las políticas públicas que habremos de llevar y crear para Jalisco. Necesitamos trabajar mucho para que sea la mejor administración y el mejor gobierno que haya tenido Jalisco, que es un reto importante. Hay capacidad y voluntad”, manifestó.

Este Sistema de Asistencia Social buscará estar cercana con los 125 municipios de la entidad.

“Ayudar, no podemos dejar que nadie se quede atrás y que todas las personas con vulnerabilidad, y que viven en estado de indefensión, que están más alejados de centros poblacionales, de los centros de salud y que tengan oportunidades y que vean en la Secretaría una aliada”.

Otro de sus objetivos es regresar las estancias infantiles a la entidad, para que padres de familia que salen a trabajar, estén tranquilos de dejar a sus pequeños en buenas manos.

“Regresar a Jalisco las estancias infantiles, y que en Guadalajara ya empezó a suceder y lo vamos a llevar a todo Jalisco, desapareció a nivel federal y dejó a muchas madres, sin la posibilidad de tener un empleo, también de papás, esto es para mujeres y para hombres, sobre todo para las que ejercen las labores de cuidado, nos quedamos con mayores cargas”, dijo.

Y sobre todo Franco, les apuesta a programas de salud que se acerque a los domicilios de todos los jaliscienses.

“Llevar salud casa por casa, a las familias jaliscienses, por qué hemos visto que no ha sido suficiente, las políticas públicas, ni siquiera con la pensión, que están recibiendo muchos adultos mayores, esto no termina por resolver todas las necesidades. Vemos como el sector salud, no ha logrado resolver necesidades de fondo, no tienen medicamentos, atención médica, necesitamos crear un programa que pueda entrar y mitigar estas ausencias”, señaló.