La lucha sigue: conclusión de actividades legislativas de la Bancada de la Esperanza en Jalisco

En un emotivo evento de conclusión de actividades legislativas, la Bancada de la Esperanza de Morena en el Congreso del Estado de Jalisco se reunió con la militancia para reflexionar sobre sus logros y el camino por recorrer.

El coordinador de la bancada, José María “Chema” Martínez, destacó:

Conclusión de Actividades Legislativas de la Bancada de la Esperanza en Jalisco Foto: Especial

“Hoy nos despedimos de estos curules, dejando la semilla del ‘obradorismo’ que sigue floreciendo. Durante estos tres años, logramos la asignación de más de 800 millones de pesos para combatir la pobreza y la marginación, fomentamos la vivienda digna y adecuada, y aseguramos que todos los asesinatos de mujeres se traten con perspectiva de género. También visibilizamos a los pueblos indígenas, garantizamos derechos para las madres buscadoras, impusimos penas más severas para el abuso infantil y luchamos contra el maltrato animal y la corrupción en servicios públicos.

En esta bancada, permanecemos quienes nunca claudicamos, quienes defendimos nuestros principios frente a las presiones del régimen ‘alfarista’. A lo largo de estos tres años, aunque hubo batallas perdidas, también celebramos victorias. La transformación llegará, a pesar de quienes se resisten, porque el abuso es insostenible ante la conciencia del pueblo”, indicó el líder guinda.

Por su parte la legisladora Vallartense Yussara Canales argumentó:

“Hace tres años asumí la responsabilidad de representar al pueblo de Jalisco. Sabía que enfrentaríamos resistencias, pero no acepto gobiernos ineficientes e indolentes. En este Congreso, aunque la mayoría se impuso, tuvimos la libertad de actuar conforme a nuestros principios. Hoy somos cuatro, y eso no es una derrota, sino un triunfo. Los que se vendieron no son dignos de estar aquí.”

La diputada Ángela Gómez Ponce también compartió su perspectiva:

“Hoy concluye un ciclo en mi carrera, y me entristece recordar que la frase que más escuché fue: ‘necesitas tener maldad para avanzar’. Estoy convencida de que debemos ser un FACTOR DE CAMBIO, haciendo política con honestidad y transparencia. No basta con quejarnos de la corrupción; debemos ser la luz en la oscuridad.”

Finalmente, la diputada Leticia Pérez enfatizó:

“La bancada de Morena ha luchado por aprobar iniciativas que favorezcan los derechos de los sectores más vulnerables. Mientras el Ejecutivo ha hecho declaraciones evasivas, nosotros hemos presentado propuestas concretas para el bienestar de la ciudadanía.”