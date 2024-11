Culminan las Fiestas de Octubre de Guadalajara con más de un millón de visitantes

Esteban Estrada ha sido testigo de la evolución del entretenimiento en Jalisco. Ha estado tres años al frente de la Agencia Estatal de Entretenimiento (AEEJ) del Gobierno de Jalisco, que tiene la misión de coordinar las actividades de cultura, deporte y entretenimiento en el estado para brindar a los ciudadanos mejores experiencias.

Las Fiestas de Octubre 2024 llegaron a su fin, con una duración de 32 días, del 4 de octubre al 4 de noviembre, esta edición 59 se consolidó como una de las más exitosas, reuniendo a más de un millón 100 mil visitantes.

El 70% de los asistentes fueron adultos y 30% menores de edad, con un tiempo de permanencia cercano a las seis horas dentro del auditorio.

El Foro Principal fue el escenario de más de 60 artistas, quienes deleitaron al público con sus mejores interpretaciones. 14 de estos conciertos registraron sold out como los casos de Los Auténticos Decadentes, Conjunto Primavera, Belanova, Ha*Ash, Kany García, Banda Cusillos, Mon Laferte, Picus y Julieta Venegas, entre otros, demostrando el gran interés por la cartelera musical.

El encargado de clausurar la feria fue el DJ internacional Steve Aoki, quien con su trap, moombahton, electropop y latin house tuvo un cierre espectacular.

Alrededor de 250 mil personas presenciaron los conciertos masivos al término de las actividades. Además, el 70% de eventos tuvo llenos totales en la zona de gradas con seis mil espectadores que ingresaron de forma gratuita con el solo hecho de pagar su boleto de entrada a la feria.

En cuanto al Palenque de Fiestas de Octubre, la asistencia fue de 185 mil personas durante los 32 días de feria.

Final de un ciclo

El director general está por finalizar ciclos al frente de las Fiestas de Octubre y en la AEEJ.

“Estamos cerrando intensamente. Muy contentos de cerrar la fiesta más grande del Estado. Me siento muy orgulloso de haber podido colaborar en la alegría de los jaliscienses, que eran uno de los principales propósitos. Creo que la agencia cumplió cabalmente su objeto, es decir, su misión de poder acercar el entretenimiento, la cultura, el deporte a la población de nuestro Estado; la verdad es que hicimos cosas, desde mi punto de vista, increíbles”, compartió Esteban Estrada.

Recordó alguno de los legados de su administración, “hicimos eventos que quedaron en la memoria de mucha gente. Por ejemplo, el traer a Checo Pérez para que la gente lo pudiera ver de forma gratuita en la Minerva. Traer por primera vez al Estado los premios Ariel. Haber desarrollado memorables Gritos de Independencia con Pepe Aguilar, Café Tacvba y este año con La Arrolladora Banda Limón. Sin dejar de resaltar, la conmemoración de los 200 años del Estado de Jalisco con un magno evento, que quedarán en la memoria de mucha gente. Además del festival GDLuz e Ilusionante, el festival de invierno”.

<i>“El año pasado, desde nuestro punto de vista, fueron las mejores fiestas de la historia con un elenco que habló por sí solo, donde tuvimos más de un millón 400 mil asistentes en 38 días”</i> — Esteban Estrada

Estrada agregó, “también tuvimos la pelea del Canelo Álvarez, el partido de la Selección Mexicana en futbol, después de 20 años también aquí a Jalisco. Me tocó tomar la dirección después de una pandemia, el hacer, limpiar y sanar un poquito la imagen, de toda la cuestión que hubo antes”,

<i>“Tengo el compromiso de entregar buenas cuentas, con números favorables. Creo que puede demostrarse que pueden hacerse las cosas bien y transparentes. Creo que lejos de cualquier mala noticia, hemos sido fuente de las buenas noticias en esta administración y una de las partes fundamentales, pues también es rendir buenas cuentas”.</i> — Esteban Estrada

Esteban Estrada espera que a corto plazo venga una transformación importante para las Fiestas.

“Creo que el reto hacia adelante es que las Fiestas de Octubre sin duda seguirán en el tiempo, pero si requieren ya de explorar un lugar donde pueda ser más fácil y más accesible a la gente; un espacio con mayor capacidad, es decir, después de 50 años la población creció y también la asistencia de público. Creo que eso es un tema que hay que darle seguimiento y creo que si es muy oportuno que se valore en la próxima administración, la renovación de las propias Fiestas de Octubre.

Al preguntarle si podría autocalificar su trabaja al frente de la Agencia respondió, “eso le corresponda la sociedad y a la gente, internamente lo que puedo compartir es que tengo muy buenas cuentas que rendir. Seguramente la gente con el tiempo podrá valorar mi trabajo, espero que la justicia y los resultados hablen por sí solos. Yo autocalificarme nunca lo he hecho”.

Apuesta por la continuidad

Jalisco se ha posicionado en el entretenimiento y la cultura en la zona occidente del país, a lo que manifestó que espera que la próxima administración encabezada por el gobernador Pablo Lemus siga con los proyectos.

“Creo que uno de los grande logros que dejamos como administración, es la Política Pública de Filma Jalisco, que me tocó encabezar también durante tres años. Esto será uno de los temas que creo que la próxima administración seguramente tendrá que valorar para darle continuidad. Dejamos las bases para seguir fortaleciendo y creciendo la agencia en su comportamiento general, que tiene que ver con todos los grandes eventos, además la agenda del cine”, adelantó.

¿Qué pedirías quizás a la siguiente persona que llegue a la agencia?, le preguntamos y respondió, “que le dé continuidad a las cosas que se han hecho bien. Tenemos una agenda transversal que tiene que tener un impacto en turismo y tiene que tener un impacto en este ramo económico; la verdad es que entregamos muy buenos números en términos de que el funcionamiento de la agencia ha detonado sin duda una agenda sumamente potente en temas de entretenimiento”.

¿Qué pasará con Esteban Estrada?

El directivo y empresario señaló que el gobernador electo ya está valorando otras opciones para asignar en la Agencia Estatal de Entretenimiento, “he visto, hasta el día de hoy (...), inclusive también no es mi deseo continuar, pero creo que se están valorando otras opciones con el hoy gobernador electo, pero todavía no hay nada oficial. En lo últimos nueve años, he estado en la función pública, primero como regidor y después como diputado. Soy empresario, he conservado mi empresa y no está descartado regresar al 100% a mi vida privada, pero siempre atento a los esfuerzos de experiencia al nuevo gobierno, pero aún no hay nada”.