Costalegre, entre los mejores destinos para viajar en 2025 según Travel and Leisure y Afar

El destino de Costalegre, en el litoral jalisciense, ha sido destacado por las revistas Travel and Leisure y Afar como uno de los mejores lugares del mundo para visitar en 2025, gracias a su riqueza natural y su compromiso con la conservación ambiental.

Reconocimiento internacional

En su listado “Los 50 mejores destinos para viajar en 2025″, Travel and Leisure resalta las playas vírgenes de Costalegre, su creciente conectividad aérea con el próximo Aeropuerto Internacional de Chalacatepec, y los desarrollos turísticos sostenibles como el proyecto Xala, que contará con un hotel Six Senses previsto para 2026, y el ya inaugurado Four Seasons Resort Tamarindo.

La periodista Christine Burroni subrayó que “Costalegre combina su belleza natural con nuevas opciones de lujo que buscan preservar el entorno, haciéndolo un lugar ideal para disfrutar de una experiencia única de contacto con la naturaleza”.

Por su parte, la revista Afar, en su artículo “¿A dónde ir en 2025?”, enfatiza la sensación única que ofrece Costalegre para actividades como snorkel, pesca y caminatas, en un entorno que equilibra el desarrollo turístico con la conservación ecológica.

Impulso turístico en Jalisco

Son parte de los proyectos del Gobierno de Jalisco para posicionarlo como un referente turístico global. De acuerdo con la Secretaría de Turismo, de enero a octubre de 2024, la entidad ha recibido 27.2 millones de visitantes, generando una derrama económica de 62 mil 500 millones de pesos.

Para conocer más sobre los artículos de Travel and Leisure y Afar, puedes acceder a los siguientes enlaces: