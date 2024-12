Diputada del PVEM busca eliminar multas por no verificar vehículos en Jalisco

La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Yussara Canales, presentó una iniciativa para eliminar las multas por no verificar vehículos en Jalisco. La propuesta se enmarca en una reforma a la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado, y busca derogar las sanciones que actualmente oscilan entre 2 mil 171 y 2 mil 714 pesos por no contar con el comprobante de verificación vehicular o por no cumplir con el plazo establecido.

Canales, quien ya había expresado su desacuerdo con la propuesta del paquete económico 3x1 impulsado por el gobernador electo, Pablo Lemus, argumenta que esta medida resultaría más justa para los ciudadanos. En lugar de los 900 pesos por refrendo, cambio de placas y verificación planteados por Lemus, la diputada sugiere que sólo se cobre el monto equivalente al costo actual del refrendo, que es de 767 pesos.

La legisladora destacó que durante su campaña, Lemus prometió que no habría multas ni operativos para quienes no realicen la verificación vehicular, un compromiso que, según Canales, debe ser respaldado con acciones concretas en la ley. “No deben quedar en promesas vacías, sino establecerlo claramente en la legislación”, indicó.

La iniciativa será analizada por las Comisiones del Congreso de Jalisco para evaluar su viabilidad, y en caso de ser aprobada, será votada en el Pleno. Canales afirmó que su objetivo es eliminar las sanciones y los operativos viales relacionados con la verificación, garantizando así a los ciudadanos una circulación sin el temor a ser multados.