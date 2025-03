Pablo Lemus busca que servidores públicos sean íntegros apegándose al nuevo Código de Ética

El Gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus , fue el cargado de encabezar la presentación y firma del “Código de Ética e Integridad para las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública del Estado de Jalisco”, un nuevo documento con el que se pretende regir los principios, valores y reglas de integridad en el actuar de los servidores públicos de la entidad durante su gestión.

Durante la presentación de este código, Lemus hizo hincapié en que este será aplicado para todos los servidores durante su mandato , sin ninguna excepción.

“Hagamos nuestro trabajo con mucha responsabilidad, con mucha honestidad, utilizando toda nuestra capacidad para aprovechar los recursos del estado en beneficio de la ciudadanía”, detalló Lemus.

“Que cada funcionario sepa que el que la hace, la paga; por ejemplo, no hay cuates, no hay amigos, no hay compromisos políticos. Aquí hay una sana gestión de recursos públicos”, añadió.

La Contraloría del Estado supervisará el cumplimiento del código de ética

El Gobernador explicó que para la implementación y cumplimiento de dicho Código, la Contraloría del Estado, los Órganos Internos de Control (OIC) y los Comités de Ética llevarán a cabo las tareas de supervisión, amonestación y, de ser el caso, sanción.

Lemus también reiteró su respaldo a Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado, al considerarla una persona íntegra y de gran experticia quien, señaló, realiza sus funciones con libertad.

“Ella tiene esa autonomía y esa libertad de gestión (...), ella es una funcionaria profesional de carrera íntegra”, apuntó.

Puntos clave del nuevo Código de Ética

Este nuevo Código de Ética para servidores públicos impulsa un lenguaje inclusivo, la actuación con perspectiva de género, legalidad y profesionalismo en el servicio público, respeto a los derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas.

También establece 12 reglas de integridad en funciones para un servicio ético y de cooperación; entre ellas, que en los trámites y servicios que preste el Gobierno de Jalisco se brinde una atención diligente y respetuosa a la ciudadanía.

Algunos de los puntos claves para entender este nuevo Código se pueden resumir de la siguiente forma:

Profesionalización y evaluación de servidoras y servidores públicos de Jalisco.

Las contrataciones públicas deben regirse por la legalidad e imparcialidad, y la información pública por la transparencia.

En la operación de programas sociales se deberá de cumplir normativas y requisitos, y en la otorgación de licencias y permisos se deben realizar con legalidad.

Uso eficiente y responsable de los bienes públicos, y se harán evaluaciones para medir resultados.

Los servidores públicos que irrumpan las normas serán sometidos a procedimientos administrativos que pueden derivar en sanciones.