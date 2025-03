Chapala: El DIF y la Procuraduría de Protección de niños se unen para combatir el trabajo infantil

Con el objetivo de abordar estrategias para la atención de personas menores de edad que trabajan en la zona turística de la Ribera de Chapala, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes (PPNNA) de Jalisco, llevó acabo una mesa de trabajo con sus Delegaciones Institucionales en los municipios de Chapala y Poncitlán.

Sandra Paola Trelles Rivas, titular de la PPNNA Jalisco, señaló que durante años se ha tenido presencia ha sido constante la presencia de niñas, niños y adolescentes procedentes de Poncitlán, quienes trabajan, principalmente, en el malecón de Chapala.

Por ello habrá coordinación para desincentivar cualquier forma de trabajo infantil, así como garantizar la protección y restitución de derechos de este grupo de la población.

“Hubo varios acuerdos entre la Procuraduría, la delegación de Poncitlán y la de Chapala; sobre todo, en el área de prevención, que justamente lo que veíamos era atender no solo las urgencias, sino también lo importante que son las líneas de acción en temas de prevención”, expresó.

Capacitarán a personal para la prevención del trabajo infantil en Chapala

Trelles Rivas agregó que durante la mesa de trabajo se analizó la operatividad de ambas Delegaciones Institucionales y se acordó realizar una capacitación para el personal, en especial para quienes se integraron recientemente a sus equipos interdisciplinarios del área jurídica, psicológica y de trabajo social.

Además, recordó que la presencia de menores de edad realizando actividades laborales o pidiendo dinero, debe atenderse desde la prevención, con acciones conjuntas de los gobiernos y las familias.

En la mesa de trabajo se contó con la presencia de Erika Torres Herrera, Presidenta de DIF Chapala; María Cristina Sánchez Sánchez, Presidenta de DIF Poncitlán y León Delgadillo Rosas, Subdirector General Operativo del Sistema DIF Jalisco.

¿Cuál es el estado con más trabajo infantil?

De acuerdo con datos compartidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) , en 2022 se registró que 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años en México se encontraba en condición de trabajo infantil, siendo Guerrero la entidad con más casos reportados (con el 24.5 por ciento de su población de este rango, seguido por Chiapas (20.8%) y Nayarit (19.1%).

En el caso de Jalisco el trabajo infantil representó en 2022 el 15.4%, y aunque no ocupa los primeros lugares a nivel nacional, las autoridades han abordado esta problemática con el fin de evitar que los menores de edad realicen actividades laborales, especialmente en la ocupación no permitida; es decir, que no están permitidas por la Ley Federal del Trabajo (LFT), que ponen en riesgo su salud, afectan su desarrollo o se llevan a cabo por debajo de la edad mínima permitida .