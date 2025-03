¿Cómo identificar un “taxi pirata” en Guadalajara?

A raíz de los recientes casos en aumento que se han venido destapando sobre la circulación de “taxis pirata” en la Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), especialmente a los alrededores de las centrales de autobuses, es importante que la ciudadanía logre identificarlos para mantenerse seguro.

El día de hoy en Publimetro México te compartimos algunas recomendaciones hechas por la Secretaría del Transporte (Setran) para que identifiques estos vehículos con servicios engañosos tanto de taxis municipales como de vehículos de plataforma también conocidos como “Empresas de Redes de Transporte” (ERT) y de esta manera evitar que abordes vehículos de dudosa procedencia.

¿Qué son los “taxis piratas”?

Se le conoce como “taxi pirata” a los vehículos que ofrecen servicio de transporte como los taxis tradicionales, pero con la diferencia de que los primeros no cuentan ni con la autorización ni la regulación para operar como tal.

Estos “taxis piratas” pueden ser particulares o pertenecer a empresas no autorizadas, y sus conductores pueden no cumplir con los requisitos de seguridad, licencias y permisos necesarios para operar un taxi legal, lo cual puede representar un riesgo para los pasajeros, ya que pueden no estar asegurados adecuadamente en caso de accidentes u otro tipo de incidentes.

Durante los últimos años, las autoridades de Jalisco han implementado medidas para combatir el transporte pirata, incluyendo operativos de vigilancia y sanciones para los conductores y propietarios de estos vehículos.

No obstante, estos “taxis piratas” continúan operando y es importante que los usuarios tomen sus precauciones al usar servicios de transporte, verificando la autorización y la seguridad de los vehículos antes de abordarlos.

¿Cómo identifico un taxi pirata?

Aunque a simple vista podría ser complicado identificar un “taxi pirata”, existen elementos en los cuales te puedes apoyar que te pueden corroborar que el vehículo no está operando de forma legal, especialmente en aquellos que son de plataforma.

Entre estos elementos se encuentran:

Las placas y características del automóvil (marca, modelo y color) no coinciden con las que señala la aplicación.

El conductor del taxi no es la misma persona que aparece en la fotografía de la aplicación.

Las puertas y vidrios del coche cuentan con bloqueos para no poder accionarlas.

El punto de partida y de destino no coinciden.

Cabe señalar que hasta 2025 las únicas dos plataformas autorizadas para operar en la Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y Puerto Vallarta son Didi y Uber, por lo que el resto de plataformas pueden considerarse como “piratas” dentro de esta zona.