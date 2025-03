Pablo Lemus recibe seis proyectos comunitarios de estudiantes de la Red Talento

Con el objetivo de consolidar a una nueva generación de agentes de cambio en la entidad, seis de los 971 estudiantes de educación básica y media superior que forman parte de la Red Talento al Estilo Jalisco, de la Secretaría de Educación (SE), presentaron a Pablo Lemus, Gobernador del Estado, sus propuestas para aportar soluciones, con impacto social, en diversas problemáticas que se presentan en sus comunidades.

La Red Talento al estilo Jalisco tiene como propósito impulsar el talento y las habilidades STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, por sus siglas en inglés) de los estudiantes, mediante un ecosistema que fomente su desarrollo integral.

A través de este espacio, sus integrantes pueden acceder a programas, concursos y eventos nacionales e internacionales, compartir conocimientos y experiencias entre pares para potenciar sus capacidades, vincularse con universidades, empresas y organizaciones de la sociedad civil, así como recibir acompañamiento y mentorías para el desarrollo de su proyecto de vida.

Pablo Lemus recibe a la Red Talento

El gobernador, Pablo Lemus, escuchó los motivos y trayectorias de estos seis alumnos, quienes provienen de distintos municipios de la entidad y han llevado sus ideas a otros lugares del mundo, como Singapur.

Con esto, los estudiantes se convertirán en locomotoras del conocimiento para Jalisco e impulsarán el desarrollo de más niños.

“Lo que he escuchado hoy es de verdad es motivante para mí como Gobernador. Escuchar las ideas, los proyectos, la responsabilidad de ustedes, nos motiva a seguir trabajando (...) Es muy bonito poder ver que este talento, que se ha trabajado durante todos estos años, está dejando buenos dividendos y van a contar con mi apoyo para concretarlo”, señaló Lemus.

¿Cuáles proyectos presentó la Red de Talento?

Los proyectos están enfocados en la implementación de clases de Lengua de Señas Mexicana (LSM), y la creación de un sistema de energías renovables para una comunidad sin energía eléctrica.

También se expuso sobre el estudio de identificación de los principales parásitos que afectan a la población en edad escolar en Ayutla, la promoción de las matemáticas a través del juego y el saneamiento del Río Santiago.

Los participantes fueron:

Luis Fernando Durán

Isabela Gutiérrez Gutiérrez

Uriel Isaac Gascón Briceño

Zoey Briseida Macías García

Osvaldo Daniel Franco Palafox

Isaías Gorocica Elizondo.

Para esto se planteó poder elaborar un listado de las necesidades planteadas hoy, a fin de conformar un fondo de recursos para el apoyo que solicitaron los jóvenes.

Cabe resaltar que algunos de los presentes ya fungen como mentores que replican sus conocimientos y habilidades hacia otros y niños.

Estudiantes jaliscienses con capacidades sobresalientes

Juan Carlos Flores Miramontes, Secretario de Educación, explicó que miles de jóvenes son detectados a través de esta red, siendo que el 8% de la población estudiantil de Jalisco cuenta con capacidades sobresalientes.

“Se sorprenden que Jalisco tenga una liga de 90 mil personas, y aquí ves participantes, pero no solo en matemáticas, en ajedrez, en arte, en cultura. Así que yo estoy convencido, Gobernador, que si estas rutas de 16 años las trabajamos, no tengo ninguna duda que van a transformar, no solo el estado, van a transformar al país”, dijo el Secretario.

El acompañamiento de la Red finaliza hasta la universidad

Por su parte, Cuauhtémoc Cruz Herrera, Titular de la Dirección de Ciencias Exactas y Habilidades Mentales de la SE, explicó que esta red de identificación de talentos tiene una duración de 16 años.

Señaló que comienza en su acompañamiento desde segundo grado de primaria hasta la finalización de la universidad, cuando obtienen su primer empleo o primer posgrado.

“Tenemos cinco áreas del proceso que son identificar, empoderar, acompañar y reconocer y conectar, y después se vuelve a repetir este ciclo, pero exponencial, ¿y por qué? La comunidad va creciendo, y los mismos miembros son los que nos van a apoyar multiplicando estas diferentes áreas del proceso”, mencionó.

Destacó el creciente éxito de Jalisco en competencias nacionales e internacionales desde la creación de esta red, y subrayó la importancia de expandir para alcanzar a más niños, adolescentes y jóvenes interesados en las disciplinas STEAM e impulsar su futuro académico y profesional.