Gobierno de Zapopan multa al Auditorio Telmex por proyectar imágenes de “El Mencho”

Luego de que durante el concierto de la agrupación “Los Alegres del Barranco” incluyeran en su presentación la proyección de imágenes del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en pasado 29 de marzo en el Auditorio Telmex, el Gobierno de Zapopan ha decidido multar al recinto de la Universidad de Guadalajara (UDG).

Cabe señalar que hace a penas una horas el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reprobó tajantemente esta presentación, pues a este cártel se le atribuyen los eventos ocurridos en el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, próximo al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Lemus condenó esta acción por parte de la banda de regional mexicano, y subrayó la urgencia que hay de no normalizar la violencia.

Sheinbaum pide que se investigue lo ocurrido

Por su parte, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también expresó durante “La Mañanera” de este lunes su desaprobación ante lo ocurrido en el Auditorio Telmex, y calificó el incidente como “inapropiado”.

“No debería de ocurrir eso, no debería de ocurrir. Imagínense, no está bien. Que se haga una investigación, no es correcto”, dijo.

Añadido a esto, destacó que no se debe de permitir la apología a la violencia ni de grupos delictivos en ningún espacio público.

¿De cuánto fue la multa al Auditorio Telmex por imágenes de “El Mencho”?

Aunque el Auditorio Telmex aclaró que no tuvo injerencia en el contenido proyectado durante el concierto de “Los Alegres del Barranco” y que este fue organizado por terceras personas, de acuerdo con información oficial, la multa al recinto está fechada el 29 de marzo de 2025 con la acta de infracción número 75945 por la cantidad de 300 UMA, la cual equivale a $33,942.00 pesos con fundamento en el artículo 128, Apartado C, numeral 53, de la Ley de Ingresos 2025, para el Municiones Zapopan.

Esta estipula una multa por “infringir otras disposiciones de este reglamento en forma no prevista en los numerales” difundiditos en la ley anteriores, y la cual puede ir desde 9.87 a 300 UMA, por lo que de concluye que el recinto fue sancionado con la penalización monetaria máxima por la fracción que se le puede atribuir hasta el momento.