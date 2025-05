Incendios: Combaten fuego en San Sebastián del Oeste; hay cuatro siniestros activos en la región

Un total de 39 brigadistas de los tres niveles de gobierno trabajan en el combate de un incendio forestal registrado en el acceso a la cabecera municipal de San Sebastián del Oeste, en la región Costa Norte-Sierra Occidental de Jalisco. El siniestro es uno de los cuatro incendios activos en esta zona, según informó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ).

Atención inmediata por riesgo de propagación

De acuerdo con Blanca Becerra, segundo comandante de la UEPCBJ, el fuego se localiza en un punto cercano a viviendas y cabañas, lo que motivó una atención inmediata por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), brigadistas locales y personal especializado en manejo de fuego.

“Es un incendio que, al inicio, al estar cerca de algunas viviendas, fue de manera urgente que se atendió por efectivos tanto de Sedena, personas locales y las primeras brigadas que arribaron al lugar”, explicó Becerra. Durante la noche del domingo, los trabajos de contención continuaron por parte del personal desplegado en la zona.

Sin evacuaciones y bajo control

Aunque el incendio no presenta grandes dimensiones, su cercanía con áreas habitadas representó un riesgo de propagación, razón por la cual se priorizó su atención. No obstante, las autoridades confirmaron que la situación está bajo control y que no fue necesaria la evacuación de residentes , ya que el peligro para la población ha sido descartado.

Llamado a la prevención durante temporada de estiaje

Hasta el momento, las causas del incendio no han sido especificadas. Sin embargo, Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar actividades que puedan detonar nuevos focos de fuego, especialmente durante la temporada de estiaje, cuando los pastizales secos y las altas temperaturas aumentan el riesgo de incendios forestales.

Aumentan los incendios en la región

La zona Costa Norte-Sierra Occidental de Jalisco se ha visto afectada por varios incendios en las últimas semanas, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar la vigilancia y el despliegue de brigadas en áreas vulnerables.