Continúa prófugo agresor de chofer de Guadalajara; autoridades intensifican búsqueda

El caso del chofer Daniel Hernández Ibarra, quien fue brutalmente agredido mientras desempeñaba su labor en la ruta T11 del transporte público de Jalisco, sigue generando indignación. Aunque el estado de salud del operador muestra avances positivos, el agresor continúa prófugo.

La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social de la Fiscalía de Jalisco (FE) ha desplegado una serie de acciones en su intento por dar con el paradero del responsable. Entre los avances más recientes, destaca un cateo realizado el pasado fin de semana en un domicilio de la colonia Insurgentes, identificado como un posible punto vinculado al caso.

Durante la intervención, elementos ministeriales recabaron indicios y declaraciones que podrían ser determinantes para el curso de la investigación. No obstante, las autoridades informaron que los actuales moradores del inmueble no están relacionados con la agresión, por lo que no se realizaron detenciones.

Choferes alzan la voz

El ataque ha provocado una ola de indignación entre los trabajadores del transporte público. Diversos operadores han expresado su preocupación por los constantes riesgos que enfrentan en el cumplimiento de su deber.

Un operador del transporte público, que prefirió mantener el anonimato, manifestó que su compañero fue agredido mientras realizaba su labor , y lamentó que, en muchas ocasiones, las personas reaccionen con violencia ante situaciones insignificantes.

En la misma línea, otro conductor identificado como Leistro Carredo consideró que es profundamente injusto que los choferes, quienes únicamente cumplen con su deber, sean tratados de manera tan agresiva.

Daniel, quien había regresado recientemente a su labor tras un periodo de retiro, es descrito por sus colegas como un hombre tranquilo y responsable.

Avances en su estado de salud

El pasado 15 de mayo, Daniel fue atacado mientras conducía su unidad. A casi tres semanas del hecho, su recuperación ha sido lenta pero favorable. Según informó su hermana el retiro del tubo médico el fin de semana representa un paso alentador hacia su estabilización.

El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad de los operadores del transporte público. Mientras las autoridades reafirman su compromiso con la justicia, amigos y familiares de Daniel encuentran esperanza en su recuperación.