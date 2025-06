Verificación Vehicular en Jalisco: Habrá multas para quienes no la aprueben

El programa de verificación vehicular sigue vigente en Jalisco como parte de la estrategia “Verificación Responsable”, implementada por el Gobierno del Estado con el objetivo de reducir emisiones contaminantes, proteger el medio ambiente y cuidar la salud de la población.

Esta verificación consiste en revisar que los automóviles no excedan los límites establecidos de emisiones. En el calendario escalonado de 2025, durante el mes de junio corresponde verificar a los vehículos cuyas placas terminan en el número 5.

Segunda oportunidad sin costo ni cita

En caso de que un automóvil no apruebe el procedimiento en su primer intento, los propietarios tienen derecho a una segunda oportunidad gratuita, siempre y cuando acudan al mismo Centro de Verificación Responsable. Para este segundo intento no es necesario agendar cita, pero solo será válido si la primera prueba se realizó dentro del periodo oficial establecido en el calendario.

A partir del primer intento fallido, el conductor tiene un plazo de 30 días naturales para regresar al centro de verificación y realizar nuevamente el procedimiento.

Si el vehículo tampoco aprueba en el segundo examen, las autoridades recomiendan realizar las reparaciones mecánicas necesarias y repetir el proceso hasta obtener el distintivo correspondiente.

No habrá operativos exclusivos, pero sí sanciones

Durante 2025 no se realizarán operativos exclusivos para detectar vehículos sin verificación. No obstante, si un conductor es detenido por otra infracción vial, puede ser multado si su unidad no cuenta con el comprobante vigente de verificación.

Corresponsabilidad ciudadana

El Gobierno del Estado subraya que la verificación vehicular es un acto de corresponsabilidad ciudadana que contribuye directamente a mejorar la calidad del aire en la entidad, además de dar cumplimiento al artículo 365 de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco.

En julio, la verificación corresponderá a vehículos cuyas placas terminan en número 6.