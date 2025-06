Inauguran en Zapopan la colmena más grande de Jalisco: beneficiará a más de 39 mil habitantes

Con el objetivo de continuar fomentando las actividades educativas, deportivas, ambientales y de salud, se inauguró la cuarta Colmena en la colonia Valle de los Molinos , en el municipio de Zapopan. Esta es la más grande de la red de colmenas en Jalisco, ya que cuenta con una superficie de 2 mil 550 metros cuadrados y se realizó con una inversión de 100 millones de pesos.

El nuevo espacio brindará atención a más de 39 mil habitantes de la zona, facilitando su acceso a servicios y actividades fundamentales para el desarrollo integral de la comunidad.

Atención mensual a más de 52 mil personas

Durante su intervención, el presidente punicipal de Zapopan, Juan José Frangie, resaltó la importancia que han tomado las colmenas en la ciudad por la atención mensual a más de 52 mil personas, fortaleciendo así la rehabilitación del tejido social en zonas clave del municipio. Además, anunció otras obras complementarias en la zona.

“Se arregló la unidad deportiva Valle de los Molinos, el parque rojo y otros espacios con una inversión de 200 millones de pesos. No vamos a parar. Pronto tendremos también un éxito que es ‘Zapopan a mover el cubo’, y les ayudaremos a hacer ejercicio y a tener una mente sana”, expresó.

Un sueño hecho realidad para la niñez

Por su parte, Ximena Cárcamo, niña de la comunidad Valle de los Molinos, agradeció este espacio que les permitirá realizar actividades de manera segura y cercana a sus hogares.

“Hoy ese sueño por fin se hace realidad. Hoy no tendremos que ir lejos para hacer talleres o para jugar en un lugar seguro. Aquí vamos a poder hacer tareas, aprender a bailar, a pintar, a tocar instrumentos, a leer libros e imaginar cosas grandes para nuestro futuro”, señaló.

El modelo se replicará en todo Jalisco

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció el trabajo que se ha realizado en las colmenas ubicadas en Miramar, Villa de Guadalupe, San Juan de Ocotán, y ahora Valle de los Molinos, destacando que este modelo innovador servirá como base para llevar el proyecto a más regiones del estado.

“Estoy gratamente sorprendido de conocer esta Colmena. Me impresionó muchísimo, me impresionó en su belleza arquitectónica, en su sencillez, pero a la vez en su calidez. Es la Colmena más grande que he visto”, expresó Lemus.

Más infraestructura para Valle de los Molinos

Por último, las autoridades reiteraron su compromiso con los zapopanos, indicando que se continuará trabajando por el mejoramiento integral de la zona. Entre los proyectos anunciados destacan la ampliación de la Línea 3 del Tren Eléctrico Urbano y el nuevo ramal hacia Valle de los Molinos, que facilitarán la movilidad y el acceso a más servicios para miles de familias.