Comparten actualizaciones en casos Valeria Márquez y de reportero detenido en Tequila

En una rueda de prensa encabezada por autoridades de seguridad del Gobierno de Jalisco, se compartieron avances y acciones sobre diversos temas se este rubro al interior del estado.

También se abordaron temas delicados como la presunta relación del “Doble R” con el feminicidio de Valeria Márquez la detención arbitraria de un reportero en Tequila.

Apoyo a familiares de desaparecidos

Edna Montoya Sánchez, secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas, confirmó la dispersión de 30 millones de pesos en apoyos dirigidos a familiares de personas desaparecidas en Jalisco . Detalló que estos recursos se entregarán a través del DIF y otras instituciones, bajo protocolos rigurosos que garanticen el vínculo familiar.

Asimismo, se informó que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) continúa realizando brigadas para la toma de muestras de ADN. A la fecha se han implementado 11 brigadas; la próxima tendrá lugar del 19 al 21 de junio en el municipio de Autlán.

Detenciones y nuevos cuarteles de seguridad

El secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, anunció la detención de Javier “El Chimbombas” en Miravalle, Tlaquepaque, y la colaboración activa con autoridades de Teuchitlán para fortalecer la seguridad local.

Por su parte, Roberto Alarcón Estrada, coordinador General Estratégico de Seguridad, adelantó que a inicios de julio se colocará la primera piedra de una nueva base de la policía estatal en Villa Hidalgo, la cual dará cobertura a las regiones Altos Norte y Altos Sur. También se proyecta la instalación de una base de la Guardia Nacional (GN), en una zona con fuerte dinamismo comercial y fronterizo.

Feminicidios, desapariciones y vínculos con el crimen organizado

Sobre el caso de la influencer Valeria Márquez, el fiscal Salvador González informó que no se ha confirmado un vínculo con “El Doble R”, aunque no se descarta ninguna línea de investigación. También aclaró que el Gobierno de Jalisco no tiene bajo el radar a los individuos mencionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y que dicha información está siendo analizada por la Fiscalía General de la República (FGR).

En cuanto a la desaparición del joven universitario Steven Miguel Ríos González, de la Universidad de Guadalajara (UdeG), se informó que la investigación está a cargo de la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, por lo que no se tienen mayores datos por el momento.

No hay denuncias tras detención de reportero en Tequila

Tras la detención arbitraria de un reportero en Tequila, Alarcón subrayó que debe respetarse el trabajo periodístico y aclaró que no se ha identificado ningún delito ni se ha levantado denuncia contra policías municipales.

Finalmente, se mencionó que el diputado Luis Vidrio (MC) no está siendo investigado , pese a la controversia generada por una fiesta en la que se interpretó música que presuntamente hace apología al delito.