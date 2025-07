Protección Civil cancela alerta de tsunami en costas de Jalisco por terremoto en Rusia

PC Jalisco informa que ya no hay riesgo de tsunami.

La alerta de tsunami emitida por el sismo de magnitud 8.8 en la península de Kamchatka, Rusia, fue oficialmente cancelada por autoridades estatales.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (PC Jalisco) fue la encargada de confirmar que el Centro de Alerta de Tsunamis (CAT‑SEMAR) retiró la alerta para toda la costa del Pacífico mexicano , lo que incluye el estado de Jalisco.

De la misma manera, la unidad de Protección Civil de Jalisco añadió que el monitoreo de niveles del mar no reporta variaciones que representen un riesgo para la población, despejando cualquier preocupación inmediata.

Sin riesgos en las costas

Recordemos que el pasado martes por la noche, el sismo de 8.8 grados registrado frente a Rusia encendió alertas en varias costas del Pacífico mexicano, entre ellas las de Jalisco.

Se esperaba que posibles olas impactaran entre las 02:00 y las 07:00 horas del miércoles, pero tras horas de monitoreo, no se registró incremento significativo en la altura del mar .

¿Qué dijo Protección Civil sobre la situación para las costas de Jalisco?

La dependencia estatal publicó un mensaje claro:

“El Centro de Alerta de Tsunamis (CAT‑SEMAR) ha cancelado la alerta de tsunami para el Pacífico Mexicano. El monitoreo de niveles del mar no muestra variaciones que representen riesgo para la población”, compartieron.

Con esta declaración, queda despejada cualquier alarma en costas jaliscienses como Puerto Vallarta, Tomatlán, Cabo Corrientes o Cihuatlán.

¿Por qué se canceló la alerta de tsunami en Jalisco?

A pesar de que el sismo fue considerado potencialmente generador de tsunami, las olas nunca superaron los 35 cm en la costa mexicana , según reportes oficiales

El monitoreo continuo de la unidad de PC Jalisco no detectó cambios abruptos en la línea de costa que justificaran mantener la alerta activa.

Piden no bajar la guardia

Aunque la alerta ya fue cancelada, Protección Civil Jalisco recomienda a la población seguir atenta a los canales oficiales de información , en caso de que se emitan nuevas indicaciones.

A pesar de que no hubo afectaciones, las autoridades subrayan la importancia de mantenerse alejados de la playa durante cualquier periodo de vigilancia activa , y no regresar hasta que se confirme oficialmente que no hay peligro.