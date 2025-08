Zapopan inaugura el Cubo 19 en Villa Fontana Diamante, colonia que ya suma 200 mdp en inversión

El Cubo no. 19 beneficiará a cientos de familias en Villa Fontana.

El municipio de Zapopan inauguró el Cubo no. 19 en la colonia Villa Fontana Diamante, como parte del programa “Zapopan al Cubo”. Este proyecto, de acuerdo con lo compartido por las autoridades zapopanas, busca ofrecer espacios seguros, dignos y funcionales que fomenten la actividad física, la convivencia vecinal y el desarrollo integral.

Durante el evento, organizado por la Coordinación de Cercanía Ciudadana, los vecinos celebraron la apertura del nuevo módulo, que representa no solo un lugar para ejercitarse, sino un punto de encuentro que fortalece el tejido social y la seguridad comunitaria.

Inauguran el Cubo no. 19 en Villa Fontana. CORTESÍA

Tecnología, salud y seguridad en un solo lugar

Esta nueva etapa de los Cubos incorpora innovaciones que los convierten en centros multifuncionales. Los espacios están equipados con internet gratuito, cámaras de videovigilancia, botón de pánico , así como atención psicológica con enfoque deportivo y asesoría nutricional personalizada.

Además, en esta ocasión se ha lanzado una aplicación móvil que permitirá a los usuarios consultar horarios de actividades y servicios disponibles, facilitando la participación ciudadana y el acceso a una vida más saludable.

Una inversión histórica y visión de futuro

Por su parte, el alcalde Juan José Frangie destacó que este proyecto es uno de los compromisos de campaña que está cerca de concretarse con la próxima inauguración del Cubo no. 20, lo cual beneficiará directamente a más de 10 mil zapopanos.

En total, durante el periodo 2021–2024, el programa ha atendido a más de siete mil personas con una inversión anual de 31 millones de pesos.

“Llegar a estos lugares y ver con qué cariño nos reciben ver tantas caras bonitas en todas las colonias que vienen a reunirse para poder acercarse con nosotros para poder platicar para poder seguir planeando los proyectos que vienen a ver, me da muchísimo gusto porque los presupuestos están bien plasmados en Zapopan”, externó el alcalde.

El alcalde Juan José Frangie en la inauguración del Cubo no. 19. CORTESÍA

La colonia Villa Fontana Diamante también ha sido impactada por obras de gran alcance que superan los 200 millones de pesos, como la nueva Cruz Verde “Niña Eva”, la rehabilitación de la avenida Juan Gil Preciado, y la ampliación de la Línea 3 del tren ligero, además de programas como Guardianes Viales y transporte gratuito para estudiantes.

El mandatario emecista también subrayó que estos espacios buscan reconstruir los lazos vecinales, promover entornos seguros y brindar alternativas de desarrollo físico y emocional para todas las edades.

“Hay vecinos que no se conocen, vecinos que no se toca el de al lado porque no se tienen la confianza. Estos son los lugares de convivencia, son los lugares en los que se hacen amistades, los niños empiezan a crear un ambiente de familia, también para que se traiga a los papás para que sea su des estrés”, concluyó el alcalde.