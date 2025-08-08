Inauguran tienda de conveniencia en San Isidro; generará más de 300 empleos

Pablo Lemus estuvo presente en la inauguración de la tienda en San Isidro.

El estado de Jalisco continúa posicionándose como una de las entidades más atractivas para la inversión nacional e internacional. Esta semana se inauguró en San Isidro la tercera tienda de esta cadena internacional en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y la cuarta en el estado, consolidando el crecimiento comercial y económico de la región.

El proyecto, que además fue realizado en tiempo récord, generará más de 300 empleos directos para jaliscienses y se suma a las inversiones que reconocen a Jalisco por su paz laboral, certeza jurídica y el talento de su gente. La apertura fue anunciada por el gobernador del estado, Pablo Lemus, quien celebró que Jalisco sea considerado un punto clave para la expansión de empresas internacionales.

“Nos llena de orgullo ser uno de los lugares que esta tienda seleccionó para invertir y expandir su red de distribución”, compartió el mandatario emecista.

La primera con Sushi Room en todo México

Uno de los principales atractivos de esta nueva tienda es que se trata de la primera sucursal de esta tienda internacional en México que incluye un Sushi Room, una sección especializada en comida japonesa para llevar, diseñada especialmente para responder a las nuevas tendencias de consumo.

Además, cuenta con una estación de gasolina y 700 cajones de estacionamiento , lo que la convierte en una de las más completas y funcionales del país.

Tienda en ubicación estratégica para las familias del norte de la ciudad

Cabe señalar que esta nueva sucursal está ubicada en Periférico Norte, una zona clave dentro del AMG, lo que facilitará el acceso y las compras a miles de familias que habitan en el norte de Guadalajara, Zapopan y zonas aledañas.

Con esta apertura, asegura Lemus, se mejora la oferta de productos al mayoreo y servicios para la comunidad local, al tiempo que se impulsa la actividad económica del estado.

La nueva tienda en San Isidro también cuenta con gasolinera en sus instalaciones. CORTESÍA